Extraños y peligrosos dragones azules aparecen en la costa de la Isla del Padre, Texas

Los visitantes del Padre Island National Seashore, en Texas se están encontrando con unos animales muy peculiares: los dragones azules. Aunque por este nombre nos imaginemos al tenebroso dragón del hielo de Daenerys en Juego de Tronos, lo cierto es que es un animal mucho más pequeño.

El pasado 2 de mayo, Hunter Lane, un niño de 7 años procedente de Arizona descubrió a estos pequeños dragones mientras estaba de vacaciones con sus padres.

Hunter es un gran amante de los animales marinos, y, según declaró su padre a CNN, pensó que había capturado una medusa de botón azul, pero al observarla bien creyó que había descubierto una nueva especie. No es de extrañar ya que se trata de una especie muy difícil de observar.

Después de capturar el primero, Hunter encontró otros 3 más. Según comentó su madre a KSAT, han estado de vacaciones en la orilla durante los últimos 30 años, sin embargo, nunca antes habían visto estas misteriosas criaturas. "Pasamos tres años acampando allí, generalmente una vez al mes o más, en la universidad y ninguno de nosotros había visto a uno de estos pequeños", declaró la madre.

"Uno apareció justo al lado de mi pie, por suerte lo vi y no lo pisé. Hunter quería tocarlo, no lo culpo, yo también lo quería, ya que parecen muy suaves y blandos. Pero discutimos que, dado que no tenemos idea de qué eran, era mejor que no", explicó la madre. Después de pensarlo, Hunter le comentó que "podría ser como la mamá rana venenosa, es un poco brillante, lo cual es una advertencia".

Desde el parque advierten que en el caso de encontrarse con estos pequeños animales, se abstengan de tocarlos: "Que no os engañe su tamaño, tienen una defensa digna de su nombre".

Estos animales son en realidad unos moluscos marinos de aguas templadas y tropicales, encontrándose en el este y sur de Sudáfrica, en aguas europeas, la costa este de Australia y Mozambique. Y, aunque viven en mar abierto, pueden ser fácilmente arrastradas a la orilla.

Los dragones azules son depredadores de la carabela portuguesa. Después de comer, almacenar las toxinas y los nematocistos para su propio uso en las puntas de sus ceratas (los "dedos" de sus extremidades). Debido a que pueden almacenar el veneno, su picadura puede ser más potente y dolorosa que la de una carabela portuguesa.

Sin embargo, la familia de Hunter no han sido los únicos visitantes que se han encontrado con estos animalillos en el agua. La portavoz Jamie Kennedy dijo que muchos asistentes a la playa los están encontrando recientemente, probablemente debido a que han podido ser arrastrados por las corrientes hasta la orilla, de ahí la increíble hazaña de Hunter de encontrar cuatro a pesar de su rareza.