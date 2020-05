Va al médico con dolor de espalda y descubre que tiene tres riñones

El caso de un hombre de 38 años, vecino de Brasil, ha causado sorpresa entre la comunidad médica.

El paciente tuvo que acudir a un hospital en la ciudad de São Paulo debido a un fuerte dolor lumbar. Sin embargo, tras la posterior revisión, una tomografía computarizada, se reveló que lo que realmente sucedía es que el hombre tenía tres riñones en su abdomen: un riñón izquierdo de apariencia normal, y dos riñones fusionados.

Un asombroso hallazgo del que los expertos que atendieron al señor en la publicación The New England Journal of Medicine, donde, además, se publica una fotografía en la que se aprecia perfectamente que uno de los riñones está ubicado a la izquierda y los otros dos, fusionados en forma de herradura, se encuentran alojados más abajo, cerca de la zona de la pelvis.

La imagen de los tres riñones del paciente. New England Journal of Medicine

"Nunca habíamos visto algo así. Fue una sorpresa, seguida de la preocupación de que hubiera algo mal con la salud del paciente", señalan los expertos.

Sin embargo, y aunque se puede llegar a pensar lo contrario, este tipo de anomalías no suelen ser peligrosas ni suelen tener consecuencias graves para la salud. Además, indican que el paciente no se ha quejado de los riñones, que funcionaban bien, ni de su sistema urinario, por lo que han decidido no intervenir quirúrgicamente al hombre.