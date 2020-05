Denuncian un examen de medicina con preguntas extrañas: "¿Está evaluando o solo se ríe de nosotros?"

Una estudiante de medicina ha compartido en redes sociales algunas de las preguntas que tuvo que contestar en su último examen por internet de Fisiología Médica en la Universidad de Granada, en el que el profesor puso preguntas extrañas que seguramente pretendían ser creativas, pero que resultaron ser de difícil respuesta.

"Este examen se aprueba con un 7 y los errores restan, ¿de verdad están evaluando mis conocimientos de Fisiología Médica o solo se ríe de nosotros?", denunciaba la estudiante, llamada Elena, en Twitter.

"El profesor, que ha puesto estas preguntas, es plenamente consciente de que algunas de ellas no se han explicado en clase como tales. En consecuencia usted piensa que..", dice el docente en una de las preguntas. "Si no respondes con su opinión, te resta, al igual que las otras", se queja la alumna, pues la respuesta correcta, la "a" dice que "si no se han explicado pero hay que saberlas, pueden preguntarse".

"Las noticias han dicho que el consumo de cerveza se ha incrementado durante el confinamiento y su padre, que es médico, sabe mucha fisiología, y está haciendo el examen con usted, dice...", es otra de las preguntas, cuya respuesta es que es "Peor, porque más agua se consume".

La alumna explica que según el docente esa es la respuesta correcta porque "al consumir cerveza orinamos más y al tirar de la cisterna gastamos mucha agua".

En otra de las cuestiones, el profesor pregunta de quién es la culpa del aumento de la incidencia en el sobrepeso y sus respuestas son: "Pedro Sánchez; El aburrimiento; Las tres otras son correctas; El Covid-19".

Entre los comentarios del tuit están quienes critican al profesor, por lo puramente formal de la medicina y quienes le tuvieron por docente y critican sus métodos. Otros, defienden el pensamiento creativo y el razonamiento que supuestamente exigen esas preguntas.