Preparados, listos....¡ya!

Estos días, las plazas, aceras y carriles bicis de nuestros pueblos y ciudades son el mejor recreo para nuestros hijos. Aquí juegan a la pelota en solitario, van en bicicleta, organizan carreras uno contra uno o disfrutan de los patines. Cualquier actividad sirve para practicar deporte y ayudarles a desarrollarse física y mentalmente, porque el ejercicio físico es el mejor aliado para sobrellevar esta situación de la mejor manera posible, de una forma saludable y sin olvidarse de ponerse la mascarilla y los guantes por si se entabla algún tipo de contacto fortuito con otras personas en nuestros paseos o ejercicios físicos.

Como jugar con otros niños que no sean hermanos es imposible todavía, los padres se convertirán, estos días, en sus mejores compañeros de juegos deportivos, pero siempre teniendo en cuenta de que son los niños los que tienen que jugar, de manera que hay que adaptarse a sus necesidades y limitaciones físicas. "Los niños, por su propia naturaleza, están todo el rato moviéndose y solo por eso, ya están haciendo ejercicio. Estos días, estamos viendo muchos ejemplos de padres e hijos pequeños que van haciendo deporte juntos y eso no es bueno para ninguno de los dos. Los niños tienen que aprovechar la hora que pueden salir para jugar y moverse y el deporte dejarlo para tiempos mejores. Los chavales no practican deporte igual que los adultos y menos estos días, con un espacio de tiempo tan limitado y sin estar en los mejores lugares para hacerlo en buenas condiciones. Por eso, hay que dejarles que se muevan, que se diviertan y jueguen hasta cansarse", indica Sergio del Barrero, entrenador nacional de atletismo y responsable de 100 Pies Eventos, entidad que se encarga de organizar numerosas carreras infantiles que se llevan a cabo todos los años en la capital aragonesa y en otros rincones del territorio.

Salud física

El deporte no sólo es bueno para la salud física del niño, también lo es para su salud mental; les ayuda a tener más confianza en sí mismos, a relacionarse mejor con los demás e incluso a superar alguna dolencia. Por eso, hay que aprovechar el tiempo que se puede salir estos días para hacer ejercicio con los niños de manera conjunta, jugando con ellos. "Hacer deporte es una forma de cuidar nuestra salud, es el mejor método antiestrés que hay porque libera tensiones y hace que tu cuerpo y tu mente estén mucho mejor", matiza del Barrero.

Por eso, os recomendamos una serie de ejercicios que podéis practicar padres e hijos juntos, con las debidas medidas de protección, entre las que no pueden faltar las mascarillas y los guantes.

Hasta los 5 años

Los más pequeños tienen que correr libremente, siempre supervisados por sus padres. Pixabay

Carreras libres. A estas edades lo más importante es que el niño corra sin parar, que vaya de un lado a otro en un espacio amplio, si es posible. Los padres pueden convertirse en los árbitros de la carrera, y no es necesario que vayan todo el rato detrás. "Se puede jugar con ellos haciéndoles que cojan un objeto que tengamos en la mano, por ejemplo un trozo de tela o cualquier otra cosa. Lo importante es que el niño gaste energía y descanse bien por la noche. Que salte, que se mueva, que no pare", recalca Sergio del Barrero.

Escondite. Es un juego muy tradicional y sencillo. El pequeño se esconderá y los padres deberán encontrarlo. En este caso, si juega con sus hermanos, no hace falta que se toquen al encontrarse, con decir que se han visto es suficiente. Y siempre con prevención, mascarilla y guantes por si toca algo.

Chocolate inglés. Adultos y niños se pueden intercambiar los papeles y 'pagarla' uno cada vez. Es un juego que activa también la mente, ya que está la tensión de evitar que les vean mientras avanzan hacia la meta.

De 5 a 7 años

Pablo y Gonzalo se divierten con el patinete. E. Lafuente

Montar en bici. Es uno de los ejercicios más completos y muy fácil de hacer en parejas. Es importante que el niño vaya delante del padre o de la madre en el carril bici para controlar que no se sale de la línea marcada. Lo mejor es no establecer límites ni kilómetros.

Gincana. Un juego muy divertido es hacer una gincana en la plaza donde juegue, animándole a saltar el bordillo, rodear los bancos o correr hacia puertas de determinadas formas o colores. "De esta manera, además de hacer ejercicio desarrollan otras habilidades de tipo cognitivo", matiza Sergio del Barrero.

Saltar a la comba. En este juego, los pequeños son los grandes protagonistas ya que los padres se limitarán a darle a la cuerda para que ellos puedan saltar y divertirse.

Ir en patín. Se puede optar por los patines tradicionales o el patinete, depende de lo que cada uno elija. Una vez más, el progenitor deberá marcar el camino a seguir, sobre todo si se va por zonas donde hay carril bici y circulan más vehículos. En espacios más amplios, el niño puede elegir su propio recorrido.

De los 7 a los 12 años

Hay que compartir tiempo de ejercicio con los más pequeños. E. Lafuente

En estas edades, el juego se puede complicar un poco más.

Carreras de relevos. La distancia se puede alargar y poner una serie de reglas para hacer más 'formales' las series. Padres e hijos pueden correr en igualdad de condiciones y, si los mayores no quieren cansarse mucho, pueden actuar como 'jueces de carrera', controlando que cumplen las normas.

Bicicletas saltarinas. A estas edades es posible jugar con la bici a sortear obstáculos. Los padres van delante y los niños les siguen repitiendo el ejercicio y esquivando todo lo que encuentren a su alrededor.

Bota la pelota. Con el padre en un lado y el niño en otro, este juego permite ejercitar mucho el movimiento y la agilidad mental para evitar que la pelota caiga al suelo fuera del área marcada de antemano.

