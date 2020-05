Berto Romero relata la "absurda conversación" con unos policías que le pararon en plena cuarentena

Quequé y Valeria Ros entrevistaron a Berto Romero para su programa La lengua moderna. En él, el cómico sorprendió al contar una anécdota que le ha pasado durante este tiempo de cuarentena por el coronavirus.

"Hoy me ha parado la Policía", reconoció Romero. Entonces, contó, fue preguntado por los agentes cuando regresaba de una gasolinera cercana a su casa. "A mí me acojona mucho la Policía, desde siempre, no lo puedo evitar", avisó.

Sin embargo, al conversación, definida por él mismo como "una de las más absurdas" de su vida, no fue por los derroteros que él esperaba. "Estábamos hablando aquí con el compañero y te queríamos preguntar: '¿A ti el Teatro Barts cuando te lo van a volver a abrir? Porque claro, tú con un tercio de sala, ¿cómo vas a hacer?", relató Romero entre risas, asombrado por el interés policial respecto a su futuro.

Su respuesta tampoco se quedó atrás. "Les dije: 'por lo menos vuestro curro sigue bien, como siempre, o incluso mejor".