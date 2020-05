Cómo quitar las manchas de chocolate de la ropa con facilidad

Comer chocolate puede ser un auténtico placer pero, ¿cuántas veces te has manchado y te ha parecido difícil, por no decir imposible, limpiar esa mancha? En primer lugar, a la hora de eliminarlas habrá que tener en cuenta el tipo de tejido afectado, ya que no todos los productos son válidos para cualquiera.

Por otra parte, saber que "las manchas se vuelven más difíciles, o incluso imposibles de quitar, si no se tratan al momento o de forma correcta", tal y como señala el manual de limpieza de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

El primer paso sería evitar que la mancha se extienda más, pero deberás tener en cuenta que no es lo mismo tratar de limpiar una prenda lavable que otra que no lo es, ropa de algodón o un tejido más delicado.

La OCU recomienda raspar la mancha primero para quitar la mayor cantidad posible de chocolate. En el caso de que sea un tejido lavable, "lave la prenda con un detergente enzimático o póngala en remojo con un detergente en polvo. Si todavía quedan marcas, trátelas con alcohol o con agua con un poco de amoniaco".

¿Cómo quitar las manchas en prendas de algodón?

Antes de aplicar cualquier tratamiento de limpieza para quitar las manchas de chocolate deberías probar la mezcla en otra zona del tejido para comprobar que no lo dañe.

Una posible solución para prendas de algodón (ya que son más sencillas de lavar) es humedecer la zona donde está la mancha y aplicar jabón o detergente líquido. Después, frota de forma suave para no dañar la prenda y deja que actúe durante unos minutos. Aclara a mano y finalmente mete la prenda en la lavadora.

¿Qué solución hay para tejidos más delicados?

En este caso es más complicado quitar las manchas de chocolate y será necesario tener más cuidado. Una opción es utilizar una mezcla con un poco de amoniaco y agua. Para ello, puedes poner esta solución en un recipiente, sumergir la prenda y dejar que actúe durante unos minutos. Habrá que tener especial cuidado para que el amoniaco no dañe el tejido. Al igual que en la técnica anterior, aclara con agua y después mete la prenda en la lavadora.

Estas son dos soluciones para cuando la mancha todavía está liquida pero, ¿qué pasa si está seca? Para proceder a su limpieza, primero deberás raspar con un cuchillo y tratar de eliminar el chocolate. Después podrás alguna de las técnicas descritas anteriormente.

Recomendaciones para la limpieza de manchas

Para la limpieza de cualquier tipo de mancha, la OCU recomienda seguir los siguientes consejos generales en relación a la seguridad y al tratamiento de manchas: