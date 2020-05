Juegos de mesa que no pasan de moda

Los juegos de mesa son un entretenimiento perfecto para estos días en familia. Más allá de las novedades propiciadas por programas de televisión como Ahora caigo, existen múltiples opciones de ocio delante de un tablero.

La oca

De oca a oca y tiro porque me toca o de puente a puente y tiro porque se me lleva la corriente. Quién no ha recitado en alguna ocasión estas frases mientras mueve su ficha por el tablero de este tradicional juego. La casilla de los dados es otra que ayudará a ir avanzando más rápido. El pozo, la posada, el laberinto, la cárcel y, sobre todo, la calavera reducirán las opciones de ser el primero en llegar al final del recorrido. Es un juego para entre dos y cuatro personas en el que cada jugador participará con una ficha de un color diferente.

Parchís

El parchís es un juego familiar ya que pueden jugar hasta cuatro personas. Cada una llevará cuatro fichas de un mismo color y tendrá que hacer el recorrido completo desde su salida hasta su meta, denominada casa. El objetivo del juego es ser el primero en meter en casa las cuatro fichas de tu color. Puedes comer las fichas de tus rivales si caes en la misma casilla en la que están ellos. Para evitarlo, hay casillas, llamadas seguros, que te mantienen a salvo esa ficha mientras permanezca en ellos.

Ajedrez

El ajedrez es el juego perfecto para incentivar la concentración de los niños. Será necesario aprender los movimientos de la torre, el caballo, el alfil, la reina, los peones y el rey con el objetivo de hacer jaque mate al adversario. Se juega sobre un tablero dividido en 64 cuadrículas. Antes de comenzar la partida hay que decidir quién juega con las blancas, que son las que empiezan, y quién con las negras o hacerlo por sorteo. A partir de ese momento, la estrategia decidirá el ganador final.

Damas

A las damas se juega en el mismo tablero que al ajedrez. Cada jugador tendrá 20 piezas circulares o peones que se tendrán que colocar en las casillas de un mismo color. El objetivo es comerse todas las fichas del oponente, moviendo las nuestras en diagonal. Si algún peón llega al final del tablero, se convierte en dama y puede hacer movimientos de más de una casilla de forma consecutiva.

