Una profesora pilla en directo a un alumno insultándola en la videollamada: "Puedo ver lo que pones en el chat"

La crisis del coronavirus ha obligado a que los alumnos continúen sus estudios desde casa, con deberes enviados por los profesores, trabajos y clases mediante videollamadas. Pero estas técnicas virtuales a veces pueden ocasionar algún problema, como que alguien no se maneje bien con la tecnología o que un estudiante no se dé cuenta del error que está cometiendo.

Es el caso de un joven catalán, que comenzó a faltarle al respeto a su profesora delante de sus compañeros en la videollamada. Pero, para su desgracia, le pillaron, y no fue muy difícil, pues no se le ocurrió otra cosa que insultarla por el chat pensando que ella no lo podía leer.

Y vaya si lo podía leer, pues era una conversación en la que estaba toda la clase, incluida la maestra. "Adam, ¿sabes que lo que pones en el chat yo lo veo? ¿Y 'la puta gorda de la profe' también? ¿Y que esto evidentemente tiene consecuencias?", le dijo ella. Nadie se pronunció, pues probablemente tanto el alumno como sus compañeros se quedarían asustados y paralizados en sus sillas.

Ser profe en 2020. pic.twitter.com/BWaOpJTSom — Guillem Caballé en casa🏡 (@gu1ll3mcv) April 30, 2020

Poco tardaron los usuarios de las redes en dar su opinión al respecto en el vídeo publicado por un tuitero. "Será el más listo de la clase", se rió una joven. "Uno pensaría que los chavales de hoy en día son más espabilados que eso", contestó otro.

