Una australiana comparte la carta de su bisabuelo sobre el aislamiento y los síntomas de la gripe española en 1919

Es una frase manida pero no por eso menos cierta: la historia se repite. Es lo que se podría pensar leyendo una carta de hace casi cien años que escribió un hombre australiano y que ahora ha publicado su nieta.

"Esta carta fue escrita en 1919 por mi bisabuelo mientras estaba en el hospital de aislamiento en Geraldton, afectado por la gripe española. Los paralelismos entre ahora y entonces son claros", dice Fiona Pepper, autora de la publicación, una galardonada productora de documentales que también ha pasado una década estudiando y trabajando en teatro y escribiendo artículos en prensa.

En la misiva, Harry Cole, un profesor de 29 aquejado por la llamada gripe española, escribió a su mujer desde un hospital de aislamiento de la ciudad de Geraldton, al oeste de Australia.

El hombre cuenta que las enfermeras tienen que ayudarle a vestirse y que está tan débil y consumido que sólo pesa ya 45 kilos.

"Este es mi primer intento de escribir en más de un mes, así que debes ser considerada. Estoy sentado en la cama, con el abrigo sobre el pijama, con los calcetines y las botas puestos", le decía el joven a su amada.

"Tengo que esforzarme para respirar y temo que mi corazón está muy débil y si esas dos cosas no mejoran habrá poca mejora en mí", anunciaba en su misiva el profesor. "No puedo vestirme solo. No puedo hablar correctamente, si pudiera te llamaría por teléfono y solo puedo caminar unos veinte metros sin cansarme".

Un día, la enfermera que le atendía no regresó. "Mi querida enfermera, una joven de 22 años que ha sido muy amable y considerada conmigo no vino hoy. Espero que no se haya cogido la enfermedad, pobre niña".

"Me temo que he escrito mucho, todo sobre mí. Pero ya sabes dónde están mis pensamientos, contigo, mi querida y con los niños. Sigo siendo tu esposo siempre amoroso, Harry", terminaba.

El final de la historia es triste, porque el hombre nunca pudo recorrer los 100 kilómetros que le separaban de su familia y su esposa y acabó falleciendo pocos días después de enviar la carta.

En 1918, sólo un año antes de escribir esas líneas, se había desatado en todo el mundo la llamada gripe española, una gripe causada por el virus de la influenza. Se llamó así, a pesar de que su origen se situó entre asia y EE UU porque la prensa española, no involucrada en la Primera Guerra Mundial, fue la que más informó y se volcó con esta pandemia, que mató según las fuentes, entre 20 y 40 millones de personas en todo el mundo, muchas de ellas personas adultas y sanas.