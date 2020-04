Aparca el coche tan justo que tiene que salir por el maletero mientras la vecina que le graba no para de reírse

Encontrar aparcamiento es complicado incluso en estado de alarma. Y si no, que se lo digan a este hombre, que aparcó su coche en el único sitio que encontró: un espacio tan estrecho que no podía salir por la puerta, tal y como muestra el desternillante vídeo que ha publicado Esther, una usuaria de Twitter.

"Me lo pasó ayer un amigo y aún me estoy riendo... Tiene que ser floja la hija puta para aparcar ahí con tal de no andar seguro", ha escrito la tuitera @atenea1987 en la red social en el texto que acompaña al vídeo, que grabó una vecina que no podía contener la risa ante lo que estaban viendo sus ojos.

La autora del vídeo ya aventuraba lo que iba a ocurrir. "Ese es capaz de salir por el maletero", barajó... y acertó. Finalmente, esta acabó siendo la única salida para el conductor, que durante unos minutos peleó dentro de su propio coche para lograr pisar la calle.

Tras salir cuidadosamente por el maletero, el conductor comenzó a mirar a su alrededor, comprobando si estaba todo en orden. "Para chulo él. Agur, hijo, agur. Que sí, que lo has aparcado bien. No me lo puedo creer, de verdad", apuntaba la mujer, entre risas, mientras grababa lo ocurrido. Y es que, aunque parezca sorprendente, incluso en plena cuarentena puede resultar complicado aparcar.