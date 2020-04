Un artista crea un curioso vestido para concienciar sobre el distanciamiento social

Desde que esta pandemia comenzó a esparcirse por el mundo, muchas organizaciones y gobiernos han lanzado campañas de concienciación para que la población sigan las correctas normas sociales y de higiene, como lavarse las manos, el distanciamiento físico...

Una de las iniciativas más curiosas fue lanzada por la ONU a finales de marzo, la Global Call Out to Creatives, donde pedían a ilustradores, diseñadores gráficos, músicos o cualquier persona con inclinaciones creativas que creasen proyectos para concienciar sobre el coronavirus. Desde la distancia social a romper mitos, cualquier propuesta es admitida hasta el 30 de abril.

Este mensaje fue recogido por la plataforma de investigación y diseño belga Livable, que han presentado un curioso y excentrico "vestido" para concienciar sobre la importancia del distanciamiento físico. La figura con cierta reminiscencia a un miriñaque, estructura que se usaba en la época victoriana para dar un gran volumen a las faldas de los vestidos.

Según cuenta el creador del miriñaque, Sep Verboom, a Dezeen, él lo fabricó no para usarlo como medida de seguridad, ya que su diámetro no abarca los dos metros que las autoridades fijan cómo seguro, sino para recordar que la distancia social y física no significa ser frío y distante con los demás, "mentalmente se trata de estar cálido y presente para aquellos que más lo necesitan".

"Estamos comunicando un mensaje crítico de salud a cambio de una sonrisa en momentos en que la importancia de una mente sana es más importante que nunca", agregó el diseñador.

Con la ayuda de su compañero Florentien Pletinckx, Verboom lo tejió con tiras de ratán, un material muy flexible, que le sobraba en el estudio para que así la estructura fuera ligera y fácil de transportar.

Bautizado como Well-Distance-Being (bienestar a distancia), la intención era crear una "intervención" en la que uno se sintiera físicamente aislado pero aún así conectado visualmente.