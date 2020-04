Cinco 'apps' para hacer ejercicio en familia

Mantenerse activo resulta fundamental estos días para que la apatía no se apodere de nosotros, pues además de mejorar nuestro estado físico, el ejercicio contribuye también a nuestro estado de ánimo y hace que nos sentamos más positivos.

Aunque es fácil que la pereza se adueñe de nosotros, establecer una rutina entre todos los miembros de la familia puede convertirse en un juego en equipo con el que darse ánimos y motivación entre todos.

Kids Yoga: Esta aplicación está diseñada para mejorar la fuerza y la flexibilidad de la articulaciones de los más pequeños de la casa, con movimientos y posturas muy suaves que minimizan además el riesgo de lesiones. Entre otros beneficios, el yoga ayuda a relajarse, mejora la postura y fortalece la espalda, ayuda a dormir mejor y mejora la elasticidad, una disciplina perfecta para pequeños y mayores.

Workout for kids: Con esta 'app', padres e hijos podrán realizar un entrenamiento con el que sudar la gota gorda, ganarse la merienda y agotar las pilas para dormir como un lirón por la noche. Incluye rutinas con ejercicios de alta intensidad intercalados con descansos cortos, lo suficiente para que los grupos musculares de los niños se recuperen un poco antes del próximo ejercicio Y un beneficio extra: la aplicación está en inglés, por lo que a la vez que se hace ejercicio se aprende algo de vocabulario.

Ejercicios matutinos para niños: Nada mejor que levantarse, tomar un desayuno saludable y hacer algo de ejercicio que nos de energía. Esta 'app' promete entrenamientos que se convertirán en un juego divertido, pero no aburrido, que no solo le darán energía al niño, sino también lo positivo durante todo el día.

Exercises For Kids To Do At Home - NB Fit: Hasta 15 ejercicios diferentes propone esta aplicación para crear una rutina y mantener en forma a los pequeños de la casa, que además se pueden ajustar en intensidad en función de la práctica que se tenga.

Actividades de ejercicio físico para niños: Esta aplicación ofrece, a través de vídeos, juegos divertidos y ejercicios físicos para realizar la clase de gimnasia desde casa. Además de jugar y pasarlo bien, los niños mejorarán el movimiento corporal, la flexibilidad, el equilibrio, la coordinación o la agilidad.

