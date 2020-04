Las tendencias en ropa y accesorios que podremos ver este verano 2020

Si estás empleando tu tiempo en mirar por internet (más que nunca) las nuevas tendencias y las prendas de ropa y complementos que se van na llevar este verano o estás esperando salir a la calle para arrasar y estrenar tus nuevas adquisiciones, toma nota.

El verano 2020 se presenta con nuevas tendencias respecto a la moda, referidas tanto a la propia ropa, como a los complementos. Así, aunque hay muchas prendas, zapatos y complementos que nunca pasan de moda, hay otros elementos nuevos que se incluirán este verano en tu armario.

Los 'looks' de ropa que se llevarán este verano

Respecto a la ropa, desde la web de Trendencias, tienen claro que uno de los looks de este verano va a ser, sin duda, el estilo safari. Este look está basado en prendas de colores caqui, camel y beige, colores muy fáciles de combinar.

También apuntan a los colores llamativos, concretamente, a los colores neón y fosforescentes. Se aconseja, para no arriesgar demasiado, combinar toques de este color con prendas neutras. También será tendencia el uso de los sujetadores como top, que se pueden lucir bajo una americana o camisetas transparentes, así como por encima de las camisetas.

Seguirá siendo tendencia, como cada año, los tops ombligueros, es decir, las prendas cropped. Los pantalones (cortos o largos) de tiro alto junto con estos croptops son siempre un acierto en en esta época del año.

Desde InStyle apuntan también a los looks minimalistas como una tendencia para este verano: camiseta blanca, vaqueros rectos y sandalias planas, un estilo sencillo y fácil de hacer para ir a la moda este verano.

Además, si las camisetas y tops ombligueros no pasan de moda verano tras verano, hay otra prenda que no puede faltar: los vestidos de flores. Así, estos vestidos son una opción muy fácil, ya que dan frescura a cualquier look y combinan muy bien con todos los complementos.

¿Qué complementos utilizar este verano 2020?

El armario zapatero va a estar lleno este verano de las típicas sandalias planas, que son la opción más fácil y sencilla, y no pasa de moda. Sin embargo, a estas se van a sumar las thong sandals, las típicas chanclas con tacón de los años 90, según InStyle.

También se sumarán a estas las sandalias mules de punta cuadrada. Estas se pueden encontrar en cualquier color, combinan tanto con pantalón, como con falda y pueden ser con tacón o planas.

En cuanto a otros complementos, para el verano 2020 se aconsejan los minibolsos de diferentes colores que son fáciles de llevar y combinar con cualquier look, dejando atrás la tendencia del verano pasado que puso de moda las riñoneras.