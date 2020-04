Se queda de piedra al descubrir que en el diario de 'Frozen 2' de su hija hay una lista de posturas sexuales

Toni Alamos, una madre de 25 años de Brisbane, Australia, se llevó una desagradable sorpresa con el 'Diario Secreto de Frozen 2 ' que le compró a su hija. Y es que descubrió que, lo que parecía ser una inocente agenda con actividades infantiles, tenía un fallo que lo convertía en un producto para adultos.

La mujer compró este set de libro y maquillaje en una tienda Kmart de su ciudad para el quinto cumpleaños de su hija Millie, pero descubrió que en él no solo había dibujos, pasatiempos y calendarios, sino también una larga y detallada lista de posturas sexuales.

"Sexo oral", "sexo anal", "la postura del perrito" o "el misionero" son algunas de las posiciones enumeradas. Pero también había juguetes sexuales y lugares donde practicar el acto, por lo que casi parecía que esa página formaba parte de un juego para adultos diferente.

"Normalmente no revisas estas cosas. Si estuviera en la sección de adultos del Kmart lo entendería, pero no en la de libros para niños", declaró a Daily Mail. Afortunadamente, la pequeña e inocente Millie no lo entendió, pues está en preescolar y apenas sabe leer.

Tal y como apuntó Alamos, no había ningún error de encuadernación, por lo que el diario no había sido manipulado y parecía más bien un fallo de fabricación. De hecho, su hermano le compró el mismo regalo por error a la niña y este no tenía tal error. "Querían cambiármelo, pero les dije que me lo iba a quedar para reírme", dijo la madre.

"Nuestros equipos se comprometen a entregar productos de gran calidad a precios bajos para que todos los puedan disfrutar. Por eso sentimos mucho -y estamos muy avergonzados- al enterarnos de esta experiencia", declaró un portavoz de Kmart. "Esperamos que este sea un incidente aislado, pero hemos decidido retirar este artículo de la venta para estar seguros".