La pareja que acabó multada por incumplir la cuarentena: las fotos eran del año pasado

Jazz Mott y su marido Garry, una pareja que reside en Victoria, Australia, fueron multados con 3.300 dólares (unos 1.900 euros) por haberse saltado la cuarentena en ese país después de haber publicado en Facebook unas fotos en las que disfrutaban de unas vacaciones coincidiendo con el confinamiento. El problema: las imágenes eran del año pasado.

Según recoge el diario Daily Mail, fue a principios de abril cuando Jazz y Garry decidieron compartir en la red social las fotografías de una escapada que habían realizado a Lakes Entrance, un puerto pesquero a dos horas en coche de donde viven ellos.

Días después de publicar las imágenes, la policía llamó a su puerta. "Me quedé estupefacta cuando me entregaron la multa", ha explicado la mujer a la edición australiana de Daily Mail. "Las fotos eran de nuestro viaje a Lakes Entrance en junio del año pasado", ha agregado.

El motivo de la tardanza a la hora de publicar esas imágenes un año más tarde, según ha contado, es que las encontró en un disco duro que habían extraviado cuando se mudaron de casa.

Finalmente, tras hablarlo con la policía, la multa impuesta para ambos ha sido retirada: "Recibí una llamada telefónica de un sargento mayor de la Policía de Traralgon —localidad donde residen— y me dijo que las multas habían sido revocadas. Luego me dijo que no publicase más fotos mientras estuviésemos en confinamiento", concluye Jazz Mott.