La divertida explicación de Sofía, de 3 años, para no hacer los deberes: "No me da la vida, estoy muy liada"

Con tan solo 3 años de edad, la zaragozana Sofía Pinzón ha conseguido conquistar a las redes sociales por su desparpajo y dulzura a la hora de explicar el motivo por el que se niega a hacer los deberes. La pequeña pasa la cuarentena en su casa junto a su familia, que estos días se encarga de que esté al día de las tareas escolares.

La menor aparece en un vídeo desayunando en casa con su padre, Carlos Pinzón, quien le pregunta por las tareas del colegio. "No quiero más deberes. Que no quiero", se queja la pequeña, a lo que añade: "Es que no me da la vida. Estoy muy liada". De esta manera, visiblemente molesta, llega a una conclusión: "Paso de mis deberes, es que tengo que pasar".

En tan solo una semana, la grabación ha superado el millón y medio de reproducciones en redes sociales y ha sido compartido por más de 20.000 usuarios. "Fue muy espontáneo, era sábado por la mañana y le pregunté que qué tenía hacer y respondió así", explica su padre en el diario Heraldo de Aragón.

La pequeña tiene dos hermanos: Martina, de 11 años; y Javier, de 15, quienes cursan 6º de primaria y 3º de la ESO, por lo que afrontan un nivel de tareas mayor que el de Sofía. "Ella tiene solo tres años y no tiene mucha carga, pero ve lo que tienen que hacer sus hermanos y es considerable", cuenta su madre, María Lou.

La situación que vive la familia aragonesa es un claro reflejo de la lucha que cientos de padres y madres viven durante el estado de alarma por el coronavirus, una situación extraordinaria que les obliga a encargarse de las tareas de los más pequeños en el propio hogar, desempeñando ahora la función de maestros.

La ministra de Educación y Formación Profesional Isabel Celaá aseguró el pasado miércoles que "ningún alumno perderá el curso escolar por el Covid-19", y defendió el acuerdo alcanzado con las comunidades autónomas para que la promoción de curso sea "la normal general" tras la suspensión de las clases presenciales por la pandemia.