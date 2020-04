Un joven prepara un desternillante desfile de disfraces para alegrar las clases a los alumnos de su padre

La crisis global del coronavirus ha cambiado el día a día de los estudiantes, que se han visto obligados a seguir las clases desde sus hogares. Por ello, Lucas, un joven estadounidense de 19 años, decidió alegrar el día a los alumnos de su padre protagonizando un desternillante desfile de disfraces.

Mike Mattison, profesor de Lengua en la Universidad de Wittenberg, en Ohio (EE UU), imparte sus clases a través de la aplicación Zoom, que permite realizar videollamadas grupales. Sin embargo, este nuevo método enseñanza puede resultar aburrido, por lo que su hijo publicó un TikTok de lo más elaborado.

En el vídeo, el joven aparece disfrazado con distintos trajes lo largo de la clase. Así, se enfundó en un conjunto de pirata, de ninja, de explorador e incluso de surfista. Su padre, que parecía no prestarle demasiada atención, continuó trabajando como si no pasara nada. No obstante, cuando descubrió a su hijo no se enfadó, sino que le apuntó, entre risas, con una pistola de juguete.

Sin embargo, Lucas terminó admitiendo que su padre ya sabía lo que iba a ocurrir: "Le tuve que decir que iba a hacerlo porque puse mi cámara enfrente de su ordenador", contó Lucas tras el vídeo, y añadió: "Tampoco le di demasiados detalles. Le dije: 'Voy a darles algo para que se rían'. Mi padre accedió, le gusta divertirse con sus alumnos, se le conoce como el profesor 'divertido", dijo.