¿María del Carmen o Pepe?: El nuevo audio que enfrenta a las redes y que no depende de tus oídos

Las redes sociales se han llenado de fenómenos virales durante la cuarentena por el coronavirus. Si hace unos días el audio de Yanny o Laurel provocaba verdaderos quebraderos de cabeza, esta vez ha aterrizado una nueva grabación que, en cambio, propone las opciones de "María del Carmen" o "Pepe". Sin embargo, lo que escuches ya no dependerá de tus oídos, sino de tus altavoces.

El nombre "María del Carmen" se convirtió en trending topic en Twitter el pasado 11 de abril, cuando el usuario @sergiojx_ compartió un vídeo con una grabación de voz en la que algunos escuchan "hola, me llamo María del Carmen" y otros "hola, me llamo Pepe", lo que despertó la curiosidad de una oleada de usuarios, que no entendían por qué una minoría escuchaba la segunda opción.

El audio, que recoge casi 4 millones de reproducciones y que supera los 15.000 'me gusta', tiene una explicación. Y es que algunos usuarios se percataron de que sus teléfonos móviles escuchan una cosa u otra en función de si llevan los cascos puestos o no. Después, otros rescataron un vídeo de 2017 del youtuber Jaime Altozano, que terminó de aclarar las dudas de los incrédulos.

En su vídeo, Altozano explica el misterio de este efecto duplicando uno de los audios con un editor de sonido, invirtiendo su fase. De esta forma, se comprueba cómo la onda sonora y su negativa se contrarrestan: si los sonidos se reproducen de manera simultánea, el audio no se escucha. En cambio, si se reproducen usando un altavoz con el sonido estéreo, sí puede escucharse.

De esta manera, si se acude al audio viral, únicamente se detecta "María del Carmen" si el audio se escucha con altavoces o cascos con sonido estéreo, ya que el sonido que está duplicado es el de este nombre. Por otro lado, si el audio se reproduce con un teléfono móvil u ordenador con sonido mono, los sonidos se contrarrestan y no se escuchan, distinguiéndose únicamente "Pepe".