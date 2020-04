Amenaza a los empleados de un 'súper' y poco después vuelve, forzado por su padre, para pedir disculpas

Unas impactantes imágenes están dando la vuelta a medio mundo tras hacerse virales. En ellas se ve a dos niños amenazando a los empleados de un hipermercado, gritándoles y maldiciéndoles antes de que uno sea forzado por su padre a volver a la tienda para disculparse.

En el breve vídeo se puede ver a los dos muchachos intimidando a los empleados en las puertas de la tienda Asda de Gosport, Hampshire (Inglaterra), mientras el personal intenta vigilar la entrada al supermercado, el pasado lunes, que fue festivo allí.

Tal y como relatan medios locales, y muestran también las imágenes, se puede escuchar a un niño gritar: "Saltaré sobre su cabeza, ¿entiendes?".

A medida que el miembro del personal comienza a caminar lentamente hacia los niños, estos deciden retirarse, no sin antes seguir con sus amenazas. "Voy a venir a Asda más tarde", grita un niño, mientras el otro agrega: "Te cortaré...".

Así, los chicos montan en sus bicicletas para irse y, entonces, se escucha a uno de ellos decir: "Voy a volver aquí para joderte y cortarte en pedacitos".

El vídeo fue colgado en las redes sociales y pronto se hizo viral por la actitud de los chavales. Sin embargo, todo dio un giro cuando el padre de uno de ellos publicó una foto y un vídeo de su hijo disculpándose con el personal de Asda y lo describió cómo "nunca he estado más disgustado y mortificado [por su hijo]". Además, agregó: "No ha sido educado para comportarse de esta manera y no apruebo su comportamiento en absoluto".

En las imágenes que publicó el progenitor se ve al niño con las manos en los bolsillos mientras dice: "No quise que nada de esto sucediera, solo estaba cabreado".

Poco antes, su padre, indignado, lo había obligado a disculparse con todo el personal de Asda.