Un gran desafío en forma de puzle: el rompecabezas de 2.000 piezas totalmente blanco

Un puzle no es un juego que se haga en dos minutos, ni mucho menos. Requiere su tiempo de dedicación para encajar todas las piezas en su lugar correcto. Lo mejor para empezar es separar las que, a priori, se ve que pertenecen a la misma parte del a ilustración: el cielo, el agua, la montaña, etc. ¿Pero y si no se pudieran clasificar de este modo porque no hay ninguna imagen que montar?

Así de difícil es Pure Hell (un puro infierno), el rompecabezas de 2.000 piezas que es completamente blanco. Desde luego, el nombre le va que ni pintado, pues la empresa japonesa Beverly Japan ha creado con este puzle un juego que retará a los expertos y sacará de quicio a los impacientes.

Al no tener ninguna imagen, todas las piezas parece que pueden encajar en cualquier lugar pero no es así. Por ello, el jugador que se atreva ha de ir probando cada una de ellas hasta poder hacer que cuadren las 2.000. Ya lo avisa la caja: "Por favor, no lo compres si eres principiante". Además, también indica que la edad recomendada para hacerlo es más de 18 años.

El precio de este reto es de 3.300 yenes (unos 28 euros), pero actualmente está agotado. En su tienda de Amazon también se pueden apreciar otros modelos de su catálogo, como la edición de 1.000 piezas o la versión en negro.