Una atípica vuelta a las clases, pero no a las aulas

Comienza el tercer y último trimestre del curso, pero lo hace como terminó: con aulas vacías y clases online. Alumnos y profesores vuelven a encontrarse tras el parón de las vacaciones de Semana Santa, aunque no habrá abrazos (de los reales) ni asambleas para que los más pequeños cuenten sus anécdotas de estos días ni corrillos a la entrada del instituto (estos lo dejarán para los mensajes de Whatsapp). La rutina vuelve también para los docentes, que han tenido que adaptarse a esta nueva situación a golpe de clic. Una profesora de Secundaria y otra de Infantil cuentan cómo han adaptado sus clases a la nueva situación.

En Secundaria...

Elena Lóbez es profesora de matemáticas en el IES Clara Campoamor de Zaragoza. Sus alumnos de 2º de ESO están ahora con Geometría y a ella le toca utilizar Google Classroom para colgar los vídeos explicativos que uno de sus compañeros graba, subir las tareas para sus alumnos y corregirlas. "Cuando me envían lo que han hecho, les paso la solución y si tienen dudas, las miramos", cuenta. Pese a que utilizaban ya algunas de estas herramientas tecnológicas y que sus alumnos no tienen problemas de acceso a ellas, Lóbez asegura que ni unos ni otros estaban preparados para el cambio. "Creo que esto servirá para que se valore más la función del profesor presencial porque el esfuerzo de entenderlo online es del doble", añade.

Lóbez, que tiene contrato de media jornada, asegura que, con el teleinstituto, tiene "muchísima más carga de trabajo, y, sobre todo mental". "Si me llega una duda a las 16.00, no soy capaz de no contestar. En cuanto la veo, trato de responderles", añade.

En cuanto a cómo se están implicando los alumnos, esta profesora asegura que el ritmo de trabajo es diferente y que unos y otros se siguen adaptando a las circunstancias, aunque, especifica, "el rendimiento sigue siendo muy bueno en los que sacaban buenas notas".

Para ella, el aprobado general es "una barbaridad". "Ya hay dos tercios del curso hecho y con eso y las tareas que siguen haciendo tenemos suficiente para evaluar. Está claro que no podemos estar seis meses en blanco, pero creo que también se podrían hacer otras cosas", añade Elena Lóbez. Desde el instituto les han trasladado a los docentes que deben priorizar el trabajo competencial y no tanto los contenidos.

Al trabajo en las aulas ahora virtuales se suman las reuniones semanales de departamento y la comunicación con las familias: "Como tutores, estamos en contacto con los padres y les escribimos semanalmente con la planificación de tareas de todas las asignaturas, les comentamos si vemos que algunos llevan varios días sin entregar las tareas...".

En Infantil...

Violeta Ariño es profesora de 3º de Infantil en el CPEIP Griseras de Tudela (Navarra). En su caso, han creado un 'site' de Google para aglutinar en una misma plataforma todos los niveles y distribuirlos por áreas. "Hemos creído más conveniente proporcionar a las familias un espacio con multitud de recursos y actividades voluntarias a modo de reto diario y compaginar las actividades en familia con el trabajo de una manera más autónoma -cuenta Ariño-. No queremos suponer una carga porque no podemos convertir a las familias en docentes de la noche a la mañana y sabemos que son momentos complicados en los que compaginar cuidado, teletrabajo, educación...".

Youtube, Matific, Hangout, Live worksheets... Las plataformas digitales ocupan ahora gran parte de su tiempo de trabajo e incluso han creado algunas para que los pequeños también puedan subir imágenes, vídeos y mantengan el contacto con el resto de la clase.

La profesora tiene claro que esta situación "puede generar una brecha entre el alumnado porque resulta más complicado llegar a aquellos alumnos con más dificultades y que precisan de una atención educativa más individualizada". No obstante, explica que están coordinados con la Unidad de Apoyo Educativo para acercarse al máximo a ellos y sus familias.

Como punto positivo del telecole, Ariño destaca que se está viviendo un "momento extraordinario por la empatía que se está generando entre las personas", aunque insiste en que tanto ella como sus compañeras de etapa tienen "muchísimas ganas de volver al aula, de dar esos abrazos que ya vamos echando en falta y de poder despedirlos como merecen antes de su paso a primaria". Y como última reflexión, subraya: "Cumplir o no la programación es lo que menos nos importa ahora, lo fundamental es salir de esto cuanto antes sintiéndonos sanos a nivel emocional".

