Una novela sobre una cuarentena por una pandemia, rechazada en 2005 "por distópica e irreal", se publica ahora

Las calles de Londres desiertas. Tiendas y comercios cerrados. Servicios de salud saturados. El primer ministro, al borde de la muerte en un hospital. Estas frases, que podrían ser las de un noticiero actual con el coronavirus como protagonista, en realidad son la trama de una novela escrita en 2005 que ahora va a ver la luz, tras ser rechazada.

Tal y como recoge la BBC, todo empezó cuando el novelista escocés Peter May recibió una sugerencia en Twitter: Que escribiera una novela de suspense con el confinamiento como trasfondo. "Me puse a pesar y de repente me dije: 'Un momento, yo ya hice algo así", dijo May a la BBC.

Se trata de Lockdown (Confinamiento), una novela que escribió en el año 2005 y que fue rechazada por las editoriales: "Un escenario distópico e irreal", dijeron estas editoriales. 15 años después, resultó ser un escenario inquietantemente cierto. Y ahora, ha sido publicada.

"Es extraordinario. Uno esperaría que las circunstancias fueran mejores para su publicación, pero sinceramente yo me había dado por vencido de que alguna vez se fuera a publicar", dice May a la BBC.

Recuperó el manuscrito, lo releyó y se lo envió a su editor, que propuso publicarlo de manera inmediata. Y está teniendo éxito: "La respuesta entre los lectores ha sido abrumadora", asegura.

May dice no tener nada de adivino: "Todo lo que hice fue tomar las proyecciones y predicciones de los científicos sobre cómo se prepararían para semejante pandemia, las consecuencias sociales para todos nosotros, nuestras vidas y nuestras economías", dice.

Para que nadie piense que May quiere lucrarse con esta novela, el escritor escocés ha anunciado que donará todos los beneficios a organizaciones de caridad y a trabajadores en primera línea contra el virus. Lockdown está ya disponible en formato electrónico y el día 30 sale en papel.