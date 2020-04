La historia de amor en el confinamiento por coronavirus en Nueva York que ya tiene millones de seguidores

La cuarentena por coronavirus, que tiene confinados en sus casas a millones de personas, está dejando muchas historias, pero pocas con tantas seguidores como la que protagonizan dos jóvenes neoyorquinos, Jeremy Cohen y Tori Cignarella.

Jeremy es fotógrafo y pasaba horas observando las azoteas de los edificios cercanos para ver cómo vivían la cuarentena sus vecinos. En una terraza cercana vio a una chica y todo cambió: "Hace unos días me fijé en una chica ne la calle de enfrente que bailaba en su azotea. Me sentí muy atraído por su energía. Salí al balcón, le agité la mano y ella me devolvió el saludo", explicó Jeremy.

Impulsado por este flechazo, el fotógrafo quiso contactar con ella, y lo hizo de una manera espectacular: con un dron. Jeremy adjuntó su número de teléfono a este dispositivo, que hizo volar hasta la azotea de Tori. Ella le escribió y empezaron a hablar.

"Entonces le pedí salir y coordinamos una cita con la ayuda de su compañera de piso", explica Jeremy.

"Ella estaba en su azotea y yo en mi balcón con una escena similar: una mesa pequeña, vino y comida. Durante la cita estábamos conectados en una videollamada en Facetime y podíamos vernos y saludarnos el uno al otro", explicó el fotógrafo.

Para la segunda cita, Jeremy quiso dar un paso más: verla en persona, pero sin incumplir el confinamiento. Así, el joven se introdujo en una burbuja de plástico para poder bajar a la calle y charlar con Tori.

"Estoy disfrutando de haber conocido a una persona increíble", dice el chico. "Normalmente no tomo estos riesgos, pero estar encerrado en una caja me inspiró, me puso creativo y me hizo conectar con alguien más".

Ahora, su historia de amor está siendo seguida por millones de personas en Instagram y se han hecho virales.