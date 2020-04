Tradiciones indoor, clases de cocina o grandes dosis de creatividad para pasar una Semana Santa diferente

La Semana Santa suele ser un periodo en el que las familias aprovechan para hacer viajes. Este año será un periodo de vacaciones diferente ya que no podremos salir de casa. Esto hará que tengamos que agudizar el ingenio para pasar buenos momentos en familia. Abel Domínguez, director de Domínguez Psicólogos, señala que "es cierto que no son vacaciones tradicionales, pero podemos aprovechar para crear momentos tan especiales que pueden incluso convertirse en tradición para próximos años".

Llenar el tiempo, sobre todo si es con niños, requiere de una dosis extra de imaginación. Os ofrecemos una serie de planes para toda la familia.

Tradiciones indoor

Las procesiones son uno de los actos más típicos de la Semana Santa. Durante este año no se van a poder hacer en las calles, pero eso no quiere decir que no vayamos a disfrutar de ellas dentro de casa. Podemos coger muñecos de nuestros hijos y preparar un recorrido con el que simular el que hacen las cofradías.

Actividades especiales

Hay actividades que son típicas de Semana Santa. Es el momento de que los niños se inicien en la cocina ayudándonos a cocinar las tradicionales torrijas. También será el momento de preparar las monas de Pascua y decorarlas o hacer una búsqueda de huevos de Pascua por casa, escondiendo los Breakout Beast o Crystal Creatures de Mattel.

Creatividad al poder

Es un momento perfecto para estimular la creatividad de los niños y, al mismo tiempo, comenzar nuevas aficiones que puedan convertirse en tradiciones durante los próximos años. Una partida a algún juego de mesa como Uno, Monopoly, Risk o Pictionary ayudará a que mayores y pequeños descubran nuevas habilidades pasando un buen rato en familia.

Viajar sin movernos

Durante la Semana Santa, también podemos descubrir lugares nuevos sin movernos de casa. Las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a descubrir paisajes desde la televisión de nuestra casa. Además, nos podemos aventurar a probar nuevos sabores gracias a recetas que nos ofrezca internet, siempre manteniendo una dieta sana y equilibrada que nos ayudará a mantener una buena salud.

Pensar en positivo

Mantener una actitud positiva durante estos días también ayudará a llevar mejor la Semana Santa en Casa. Como resalta Céline Ricaud, directora de Marketing para España y Portugal de Mattel, "si pensamos en positivo y vemos el lado bueno de la situación podemos conseguir crear una experiencia única".

