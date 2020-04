La parodia viral de Julie Andrews en 'Sonrisas y lágrimas' cantando sobre cómo frenar el coronavirus

Ahora que estamos en cuarentena en casa, no está de más repasar cómo, además de combatir el coronavirus, debemos protegernos. ¿Y qué mejor que una canción de Julie Andrews para enseñarnos? Pues dos canciones.

La semana pasada se viralizaron en redes unos vídeos del musical de 1965 Sonrisas y lágrimas, protagonizado por la actriz británica. Dos de las canciones de esta famosa película a las que la usuaria Shirley Serban ha cambiado la letra y ha doblado para recordar cómo podemos frenar al Covid-19.

"Empecemos por el principio. Un dolor de garganta, una tos en Wuhan. Y en poco tiempo hay 1, 2, 3. Y uno se subió a un avión y lo llevó al extranjero", comienza la canción basada en el tema Do Re Mi. "No tengáis miedo, pero, por favor, quedaos aquí. Quedaos en casa todos. Debemos lavar y limpiar las cosas bien. ¿Coches? ¡Nada de viajes largos por diversión!".

La segunda canción parodiada es My Favourite Things, donde los niños se asustan al oír una tos y le dicen a Julie Andrews que quieren salir a la calle: "Navegar por internet, puedo alimentar mi adicción. Quedarme en la cama, no tener ninguna alarma. No tener nada que hacer es mi cosa favorita".

El primero de los vídeos tuvo tanto éxito (ya acumula más de 6,7 millones de visualizaciones) que la autora dio las gracias por el cariño recibido y se alegraba de haber podido sacar una sonrisa a la gente que está encerrada en casa.