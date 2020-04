Una gata sobrevive tras pasar 40 días encerrada después de que su familia fuera hospitalizada por coronavirus

Le Le, una gata British de pelo corto de Wuhan, China, se ha convertido en un símbolo de resistencia durante la pandemia actual, mostrando a los humanos que si ella puedo sobrevivir sola en un apartamento cerrado durante 40 días, nosotros podemos soportar la cuarentena.

Esta historia de resistencia y supervivencia felina comenzó en enero de 2020, en plena crisis del coronavirus en China. Uno por uno, la familia humana de Le Le tuvo que ser hospitalizada después de contraer la enfermedad y, antes de que llegara el Año Nuevo chino (25 de enero), la gata (que en esos momentos estaba embarazada) se quedó sola.

Sus dueños decidieron no contratar a alguien para que la cuidara, o incluso que alguien fuera a verla de vez en cuando, porque no sabían si su casa estaba contaminada con el virus o no. Así que lo único que hicieron fue abrir una bolsa de comida para gatos y esperaban lo mejor.

Durante los 40 días que los dueños de Le Le fueron hospitalizados y se les impidió volver a casa, nadie supo nada sobre la gata, pero cuando por fin pudieron regresar, la encontraron sana y salva, con cuatro nuevos gatitos correteando por el suelo.

Según contó el dueño de la gata a la plataforma de video china Pear Video, antes de ir al hospital construyó una plataforma para que la gata pudiera dar a luz cómodamente en ella. También contó que al tener tortugas y flores, tenía agua filtrada segura para que ella pueda beber.

Cuando regresaron, Le Le había perdido aproximadamente la mitad de su peso normal, pero ella y los gatitos tenían una salud perfecta. Las únicas víctimas de la terrible experiencia fueron los peces domésticos de la familia, que terminaron en es estómago de Le Le y su prole.

Según China Daily, el dueño nombró a los cuatro gatitos Xiaowu, Hanhan, Xiaojia y Youyou, que juntos significan "Wuhan, luchando" en chino.