El absurdo y divertido fallo de un joven que quería hacerle una tortilla de patata a su compañero de piso en la cuarentena

La cuarentena es el mejor momento para pasar tiempo con nuestros familiares, amigos o parejas, con cualquiera con el que estemos confinados en casa. Una buena cena, algo de beber y a charlar comiendo. Eso es lo que pensaría Javi, que el pasado lunes se propuso darle una sorpresa a su compañero de piso Francisco y cocinarle una tortilla de patata. Pero el resultado no fue el esperado.

Aunque no lo parezca, este plato tan español tiene su complicación, pero este joven le buscó aún más dificultades a la receta. Cogió la sartén, le puso un plato encima y procedió a darle la vuelta cuando... consiguió hacerlo bien. Mucha gente habría fallado a la hora de girar la tortilla, un error más que común que necesita de fuerza y práctica.

Pero una vez superado el paso más difícil, Javi dejó la sartén apartada y procedió a terminar su receta echando la tortilla para que se hiciera por el otro lado. ¿Pero dónde la echó? ¿En la sartén? ¡No, para qué usarla! ¡La puso directamente sobre el fuego!

Anoche mi compañero de piso quiso darme una sorpresa haciendo la cena...la sorpresa se la llevó él. pic.twitter.com/iBpS48XwlV — Mr. CHICHO (@CHI_asis_CHO) March 31, 2020

"¡¿Pero qué haces?! ¡Que no has puerto la sartén! ¡Que eso es el fuego!", le avisó entonces Francisco. Ambos comenzaron a reírse a carcajadas. Pero, mientras tanto, el cocinero no desistió y recuperó la tortilla que estaba sobre el fogón y la terminó de hacer.

Quizá fue porque su compañero estuviera allí grabándole, o porque era su primera vez cocinando la receta, pero lo que está claro es que los nervios le jugaron una mala pasada. Aun así, finalmente pudieron 'arreglar' el plato y quedó una especie de tortilla deconstruida con trozos de fuet encima que, a simple vista, no pintaba mal.

El vídeo ha triunfado en Twitter y ya tiene casi 20.000 retuits y más de 55.000 likes. Algunos usuarios han comparado esta publicación con el momentazo de la televisión de Extremadura donde una reportera metió la pata hasta el fondo y, para empanar la merluza, quería verter el huevo directamente sobre el filete. Otros, por su parte, compartieron su propia versión fallida de la tortilla de patata.

Esto es claramente marcarse un MARICHOCHO 🤣 pic.twitter.com/NdMj2FcKhy — 💉ℑ𝔨𝔞𝔞 𝔅𝔲𝔯𝔱𝔬𝔫🎃 (@IkaaBurton) March 31, 2020