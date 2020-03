La alegría también mata al coronavirus: así lo combate la familia que ideó el 'Aquí no hay quien viva' con sus vecinos

Si no se puede salir a la calle, saldremos a la ventana, al balcón, a la terraza, al patio. Y allí compartiremos lo que tengamos para dar. La cuarentena por el coronavirus ha hecho que en toda España miles de personas monten fiestas, conciertos y mil y una acciones en sus terrazas para matar el aburrimiento y conjurar al miedo y a la tragedia.

Y como ejemplo y también como una pequeña Galia resistiendo a esas dos palabras, miedo y tragedia, está Torrevieja, una localidad alicantina donde todo se vive con fervor y donde casi todo se viste con una pátina optimista.

Allí en Semana Santa los nazarenos que salen en procesión reparten caramelos, hay una Feria de Abril sentida y jolgoriosa, unas Fallas con el estruendo pertinente y por supuesto, unos carnavales con comparsas y cachondeo.

Y es ésta última fiesta la que había entrenado a la familia de Toñi Montero, a la que el confinamiento por el coronavirus pilló con el ánimo alto y los armarios llenos de disfraces y pelucas. A sus 53 años Toñi sale al balcón con su hija Eurídice, de 24 y montan unas escenas de cante y baile que han dado la vuelta a Internet. Sus vecinos, espoleados por su iniciativa, han puesto a la calle Maldonado de Torrevieja en el mapa del optimismo.

En esa avenida viven Toñi y Eurídice junto con Antonio, el marido y manitas y Adrián, el DJ. Madre e hija son las responsables de embarcar a todos sus vecinos en grabar un vídeo en el que una fachada entera se disfrazaba y bailaba para recrear la cabecera de la serie Aquí no hay quien viva. Y en Torrevieja saben de embarcar: en el puerto tienen un pailebote salinero, un submarino de combate y una patrullera de aduanas como muestra de ello.

"Todo surgió un día en el que le dije a mi hijo Adrián que sacara la mesa de mezclas al balcón y pusiera música para bailar. Y al ver que mis vecinos se quedaban con nosotros bailando, me plantee hacer algo mejor", cuenta Toñi, aún asimilando el éxito que sus vídeos han tenido en internet, whatsapp y los medios de comunicación.

¿Cuántos barrios tienen cuenta de Instagram como la de @barrio_maldonado_? En esa cuenta, como en la de Eurídice, se recogen los vídeos que graban los vecinos de madre e hija imitando a Abba, Alaska, Lina Morgan, Grease, Aladdin, Rocío Durcal, la Pantoja, Queen, Raphael, King África...

"Cogí a mis hijos y les dije que íbamos a hacer un Tu cara me suena en el balcón. Entonces me puse a pensar en qué canciones o personajes podíamos imitar para animar a mis vecinos", rememora Toñi. Adrián, a sus 19 años asumió con gusto el papel de DJ: "Mi madre me hizo una lista de las canciones que quería, y me puse a descargarlas y prepararlas. Además también tuve que preparar las canciones para poner entre 'actuación y actuación' para seguir animando a la gente", revela.

Eurídice se encontró la ola en marcha y aún no sabe muy bien cómo pasó todo. "Solo sé que mi madre me dijo 'el viernes cuando salgas de trabajar hacemos Tu cara me suena en el balcón'. Y así fue, el viernes llegué de trabajar y mi madre me tenía preparado todo el vestuario para salir a actuar con ella. Sin ensayar ni preparar nada, me dijo: 'primero hacemos de Pasión de Gavilanes y después de ABBA'. Y salimos a pasarlo bien con todos los vecinos, sin saber que esto llegaría tan lejos".

Dar datos de hasta dónde han llegado sus vídeos es difícil, pues corren como la pólvora de móvil en móvil, de red social en red social. Sólo en una de las cuentas de Twitter en las que se subió la cabecera de Aquí no hay quien viva lleva casi 700.000 reproducciones. Quién sabe cuántas más en las centenares de veces que se ha descargado y vuelto a subir o compartido.

"Cuando subí los vídeos a Facebook para que los vieran mis amigos no esperaba que fuesen a llegar tan lejos. Mis hijos me iban diciendo los me gusta que tenía y las veces que la gente lo había compartido, porque la verdad es que ellos se manejan mejor en las redes sociales que yo", dice la madre de familia.

"Y cuando empecé a contestar los comentarios de la gente y vi que me escribía gente de España y de todas las partes del mundo, de Argentina, Estados Unidos, Uruguay, Rumanía , Brasil, México, Perú, Reino Unido, Italia... me hizo tanta ilusión... ilusión de ver que mis vídeos hacían reír a la gente y conseguían olvidarse por unos instantes la difícil situación que vivimos actualmente", se maravilla Toñi. Y es que nada se contagia más fácilmente que la alegría. Ni siquiera un virus.

A Eurídice, que lleva un profético nombre de ninfa, le "halaga saber que hacemos reír por un momento a tantísimas personas. Y que lo que para nosotros empezó como un juego, a día de hoy sea la distracción de muchos".

"Por lo que sí somos conocidos en nuestro pueblo, es por salir en los carnavales de Torrevieja. Mi marido y yo todos los años salimos en la categoría individual. Y mi hija forma parte de una comparsa carnavalera", explica Toñi, que llevó a Eurídice de carnaval por primera vez cuando la pequeña tenía sólo tres meses. Y madre e hija ya no pararon. Eso creó un vínculo: "Salimos al balcón y que pase lo que tenga que pasar. Nos gusta tanto disfrazarnos, bailar o incluso imitar a personajes, que cuando suena la canción, tenemos una conexión tan especial que sabemos en cada momento qué hacer sin decirnos nada", cuenta Eurídice.

Lo de Aquí no hay quien viva fue algo espontáneo. "La verdad es que no tuvimos que pedirles nada a los vecinos. El primer día que pusimos la música todos ellos salieron al balcón a cantar y bailar con nosotros. Después de ese día, cuando terminábamos de aplaudir a las ocho a todas aquellas personas que están exponiendo sus vidas por nosotros, los vecinos nos pedían poner algo de música", rememora Adrián.

"Una noche de las que salimos a aplaudir, les comenté a mis vecinos que así todos asomados al balcón parecían los vecinos de Aquí no hay quien viva. Y cuando les propuse hacer un vídeo con la introducción de la serie, todos empezaron a preguntar qué se tenían que poner, qué tenían que hacer, cómo lo íbamos a hacer, etc.. Y simplemente les dije que se pusieran cualquier cosa: un gorro, una peluca, un disfraz...", dice Toñi. Y así ocurrió.

La vida ha cambiado mucho con la cuarentena. Hay menos contaminación, animales salvajes por las ciudades, más charla y, sobre todo, sosiego en la calle. "La coordinación es a través del balcón. Como ahora apenas hay ruido en las calles, cada vez que terminamos de aplaudir y de actuar, hablamos entre los vecinos para saber qué les ha parecido la actuación, qué tenemos pensado hacer la próxima vez, para saber si se lo han pasado bien, etc. Todo a viva voz".

Pero no se reniega de las nuevas tecnolgías: "A raíz de esto hemos creado un grupo de WhatsApp en el que hablamos y enviamos los vídeos y noticias en los que salimos", cuenta la familia.

Son amateurs, pero en ese balcón y en el barrio Maldonado no hay miedo al directo. "La verdad es que no ensayamos nada. Todo es sobre la marcha. En el caso del vídeo de Aquí no hay quien viva hicimos dos grabaciones porque en la primera apenas se veían las caras de mis vecinos", recuerda Toñi.

"Mi hija Eurídice se puso a grabar con el móvil, yo llevaba la linterna pequeña que enfocaba a cada vecino, mi hijo Adrián se hizo cargo de encender el foco que iluminaba el edificio entero y en ese momento mi marido Antonio nos puso la música"... y boom, un vídeo viral.

El coronavirus ha provocado una situación trágica en nuestro país, que se combate también gracias a la alegría, a las ganas de vivir y que, de forma colateral, dejará algunas cosas buenas. "Ahora hablamos más con los vecinos. Aunque muchos de nosotros ya nos conocíamos, hemos conocido a mucha más gente después de todo esto. Y no hablo solo de nuestros vecinos de enfrente, también hemos conocido a vecinos de otros bloques con los que nunca habíamos mediado palabra".

Los vecinos de la calle Maldonado ya tienen planes para cuando se pueda salir a la calle. "Todos los vecinos estamos de acuerdo en que lo que esta cuarentena ha empezado no se puede acabar así como así. Lo primero que vamos a hacer cuando podamos salir a la calle es una cena entre vecinos, en nuestro callejón y con un outfit en particular, pues después de tantos días compartiendo música y risas nos hemos cogido mucho más cariño", se emociona Toñi.

Y así, día a día, risa a risa, voz a voz de balcón a balcón, se van pasando unos días de suspenso y parón que se llevaron mejor con un poco de alegría.