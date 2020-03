La fotografía de un agricultor que asusta a los seguidores de 'Alien': "Son más que huevos, cuando se rompan será terrible"

Una inocente fotografía de un agricultor japonés se ha vuelto viral en las redes sociales tras poner la piel de gallina a los seguidores de las películas de Alien. Y es que los extraños elementos que ocupan la cosecha en la imagen transportan fácilmente a la popular saga extraterrestre por su parecido a los llamados 'ovomorfos', los huevos que contenían alienígenas (nécoras) en su interior.

Sin embargo, lo que realmente aparece en la captura son decenas de coles japonesas en losprimeros días de la primavera,cuando el agua en la capa externa que cubre estas plantas se congela, dotándolas de un aspecto misterioso.

Por otro lado, el color marrón de estas coles también tiene una explicación. El pasado año las cosechas fueron abundantes y el invierno fue inusualmente cálido, lo que provocó que se disminuyera el consumo de estas plantas, que se añaden a algunas sopas japonesas. Por ello, los agricultores no se molestaron en recoger todas las coles, dejándolas morir hasta convertirse en fertilizantes.

De esta manera, el paso del tiempo hizo que las capas externas de las coles se marchitaran y pudrieran, por lo que adquirieron el color oscuro que presentan en las imágenes, que han sorprendido a los usuarios en Twitter después de que un granjero las registrara y publicara por transportarle a las películas de Alien.

Entre las reacciones al tuit, que recoge 44.000 'me gusta', se leen comentarios como "los repollos que quedan en el campo se convertirán lentamente en huevos alienígenas, mejor no acercarse", "no sé si esto es normal, pero es asqueroso" o "son más que huevos, cuando se rompa su cascarón será terrible".