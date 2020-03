Un 'influencer' se vuelve viral tras mostrarse 'desesperado' por la cuarentena: "No puedo salir de compras"

"La verdad es que estoy harto de esta cuarentena. Es que ya no puedo más", comenta el influencer mexicano Mario Sierra en un vídeo que se ha vuelto viral pero que ya ha eliminado de su cuenta. Como muchos, está aburrido y cansado de estar confinado, pero las razones que da son bastante superficiales, por lo que las redes sociales no han parado de comentar su publicación.

El instagramer, que tiene más de 340.000 seguidores, llora dramáticamente en las imágenes, pero tiene una forma de hablar tan exagerada que se desconoce hasta qué punto estaba actuando o su queja era en serio.

"En la residencia donde vivo cerraron la piscina, cerraron el gimnasio, cerraron el spa, cerraron la tintorería y yo no sé lavar ropa”, comenta. "Y aparte, de los cinco jardines solo dejaron dos abiertos. O sea, ¿qué se supone que voy a hacer?".

Después, habla de que dio libre a la que parece la mujer que acudía a su casa a limpiar: "A Lupita le di la cuarentena libre pagada pero porque me da mucho miedo que ella va en transporte público, en el metro y en el camión ¡Y no sé qué bichos pueda traer a mi casa!".

"Estoy cansado de fregar con lejía, soy alérgico a la lejía y ya me duele la nariz de tanto respirar químicos. No estoy acostumbrado", continúa. "De verdad coronavirus, nos quieres matar. Yo ya no puedo más, no puedo salir de compras, no puedo hacer nada", termina quejándose entre lágrimas.

Unas peticiones muy superficiales que pueden denotar que es todo una actuación, pero su vídeo no ha pasado desapercibido para nadie. Los medios locales hablaron de su publicación viral, y él no ha dejado de compartir los artículos en sus stories de Instagram.

Muchas personas ya han empezado a imitarle y a subir vídeos actuando como él con su voz de fondo. Aun así, el influencer Mario Sierra todavía no se ha pronunciado al respecto y no ha confirmado ni desmentido que fuera un vídeo preparado.