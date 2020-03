Abrazos, besos y asaltar las terrazas... ¿qué será lo primero que harás cuando termine la cuarentena?

Con la misma mezcla de ilusión e incluso ganas de socializar con la que salimos a aplaudir a ventanas y balcones todos los días puntualmente a las 20.00 h nos imaginamos cómo será nuestra vida cuando acabe por fin el aislamiento por el coronavirus y podamos retomar la normalidad.

Igual que, compremos o no lotería, todo el mundo tiene un plan para gastar el dinero, no hay ni un solo balcón, ventana o patio interior que no fantasee con lo que hará cuando vuelva la libertad de movimientos, tarde lo que tarde.

A diferencia de los sueños de Euromillones, que suelen ser caros, los lectores de 20minutos tienen deseos bastante más terrenales para cuando salgan de sus casas.

Abrazar y besar (sobre todo a nuestros seres queridos más mayores), viajar, volver al cine y, sobre todo, invadir las terrazas ya sea para un café o una caña son algunas de las actividades que más echamos de menos, a juzgar por las respuestas que hemos recibido a la pregunta: ¿Qué será lo primero que harás cuando termine la cuarentena?