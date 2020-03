La forma más vaga y tecnológica de sacar al perro: usando un dron

Teniendo en cuenta de que sacar al perro es una de las cosas por las que en el actual estado de alarma decretado por el Gobierno se permite salir de casa, es raro pensar que alguien querría no aprovechar para tomar algo de aire fresco.

Pero así, es, al menos en el caso de un joven que subió un vídeo a redes sociales en el que puede verse a un pequeño perro pomerania paseando. Al otro lado de su correa no está su dueño, sino un dron, que sostiene la cuerda.

El animal pasea tranquilo por una calle desierta, mientras el dron le sigue a poca distancia. Al final de las imágenes podemos ver al joven manejando el aparato, a pocos metros de la escena, desde la terraza baja de su casa.

"Quédate seguro en cada sin olvidar la felicidad de tu perro", reza el mensaje que aparece al final del vídeo.

Y aunque es una imagen curiosa, no es la primera vez que se ve una idea de este tipo y los expertos advierten de que puede no salir bien, sobre todo si el modelo de dron no tiene protegidas las hélices, que podrían dañar al animal si éste tirara de repente de la correa o intentara tocar el dron de repente.