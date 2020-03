"¡Que hemos tenido resacas más largas!": el vídeo viral que 'denuncia' las altas expectativas en el confinamiento

"¿Qué nos está pasando? ¿Soy el único que piensa que se nos está yendo un poquito de las manos el aburrimiento estando confinados?". Con esa pregunta, y con cara de contrariado, el cómico Pepe Demi inicia un vídeo colgado en Twitter y que se ha hecho viral en las redes sociales.

Se refiere a las iniciativas que los españoles están teniendo a la hora de estar metido en casa ahora que las medidas sanitarias por la crisis del coronavirus así lo requieren.

En él, hace una comparación entre el confinamiento en Italia y el de nuestro país. Allí, señala en tono irónico, no empezaron a surgir iniciativas por parte de la población para estar entretenida hasta el día cinco.

Sin embargo, 'denuncia', en España no corre lo mismo, ya que "el día uno y medio de repente habíamos montado el Circo del Sol y conciertos". ¡Que llevamos 12 horas encerrados! ¿No puedes estar 12 horas solo en tu casa?", se pregunta. "¡Que hemos tenido resacas más largas, chavales!".

Así, el cómico asegura: "Si el día uno y medio me estáis ofreciendo todo esto, ¿qué me vaís a ofrecer el resto? Porque yo el día diez espero que me salga un tío en pelotas a cantarme el Bella Ciao".

Por eso, denuncia: "¡Me estáis creando unas expectativas que no vais a poder mantener el resto de la cuarentena!".

Aquí tenéis el vídeo original! Estamos creando unas expectativas muy altas... pic.twitter.com/hivu9wSkoA — Pepe Demi (@SrPepeDemi) March 16, 2020

El tuit se ha hecho viral y mucha gente ha entrado en el debate y ha compartido su opinión de cómo estamos llevando el confinamiento. "Sos lo mejor que le pasó a mi día", le dice una tuitera. Y es que, en general, lo que más hay son palabras de agradecimiento al cómico por habernos hecho pasar este rato tan agradable.

Sos lo mejor que le pasó a mi día.

Saludos con los codos desde Argentina. 🇦🇷 pic.twitter.com/SlxHnX1u6W — MarceOzz (@MarceOzz) March 17, 2020

“Me habéis creado unas espectativas que no me vais a poder mantener, hemos gastado las mejores balas al principio”. 😂😂😂😂😂 Hacía mucho tiempo que no lloraba de risa, literalmente. Eres muy grande! — Lenny Leonard (@CarlosG41775886) March 16, 2020

Y verás cuando digan que son más de 15 días... — Pedro J. Mérida (@pedrojmerida) March 16, 2020