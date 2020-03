Un policía de Virginia deja atónitas a las redes sociales cantando gospel

Mervin Mayo es un agente de policía de Richmond, Virginia (EE UU) pero además de tratar de meter en vereda a los delincuentes de una forma terrenal y en base a la ley, trata de llevarlos por el buen camino por la vía espiritual.

Y es que Mervin es además un consagrado cantante y el coordinador musical de la iglesia de su congregación. Por eso no es extraño que subiera un vídeo a su Facebook cantando The Best in me, de Marvin Sapp. Lo que sí es extraordinario es que en pocos días tenía ya 1,2 millones de visualizaciones.

El agente grabó el vídeo en el salón de la iglesia de su congregación, donde es el encargado de poner música en los oficios. Mervin ha asegurado que no esperaba tener "más que un par de Likes" en su vídeo de Facebook, pero no sólo ha tenido eso, es que ha protagonizado informativos en televisión y noticias en medios on line de medio mundo.

Mervin Mayo lleva en la policía de Richmond desde 2005 y actualmente se ocupa de hacer de enlace con los colegios de la zona. El gospel es su pasión, así como difundir el evangelio.

"Cuando todos los demás alrededor sólo pudieron ver mis fracasos, Dios vio lo mejor en mí... no importa lo que hice, porque Dios me ve por lo que soy.... Él conoce mi corazón", reza la canción que interpreta en el vídeo.