Paula Gonu, María Pombo y otras 'youtubers', objeto de críticas y mofas por sus consejos para el coronavirus

En plena histeria por el coronavirus, los usuarios de las redes sociales no personaron a ciertas youtubersque tienen millones de seguidores que dieran consejos sanitarios para luchar contra la enfermedad.

Paula Gonu, María Pombo o Violeta Mangriñán fueron algunas de las influencersque se atrevieron a dar su punto de vista sobre la que ya es una pandemia, según la OMS.

En el caso de Gonu, con más de 2 millones de seguidores, aseguró: "Cosas que he leído que van bien para prevenirlo (el coronavirus): beber agua caliente porque a una temperatura de 27 grados o superior se supone que no vive este virus; lavarte las manos constantemente que, si no sois unos guarros, se supone que ya lo hacéis; en las superficies de metal el virus puede vivir de 10 a 12 horas y en tus manos solo como 15 minutos pero en ese tiempo te puedes tocar la boca y todo", aseguró.

Si eres influencer, por favor, no des consejos que deben dar los expertos y las autoridades.



Si eres seguidor de Paula Gonu, Violeta Mangriñán y demás influencers, por favor, no les prestes atención sobre estos temas tan serios. pic.twitter.com/wwZVLa8UgB — Público (@publico_es) March 11, 2020

"El virus lo mata el calor, así que os bebéis un té caliente, hay que tomar muchos líquidos también porque se acumula en la garganta, así que cuánto más bebáis...", aseguró, por su parte, María Pombo. "Otro consejo de hipocondríaca es que, antes de colapsar hospitales y vaciar supermercados como estáis haciendo, llaméis a vuestra madre. La mía por ejemplo me dice "a ver, tose" y le toso al teléfono y me dice que todo está ok. No hay olfato mejor entrenados que el de la madre de una hipocondríaca. Un beso para ellas también", amplió la misma influencer.

Algunos tuiteros como Farmacia Enfurecida criticaban su osadía e irresponsabilidad. "Habría que obligarle a llamar personalmente a sus 2 millones de seguidores para desmentirlo", escribió.

Otros, además de censurarlas, las convirtieron en carne de meme.

El coronavirus viendo como sigues los consejos de Paula Gonu para evitarle. pic.twitter.com/TGf4eMAME0 — Jesús🔻 (@yisus1926) March 11, 2020

la garganta de paula gonu al beberse una botella de agua a 345 grados https://t.co/EZ2OANgk8K — Samu (@SamuRodriguez5) March 11, 2020

El coronavirus viendo que no puede infectarme porque he seguido el consejo de Paula Gonu de beber agua a más de 27°C. pic.twitter.com/DJjD4q25ih — Jesús🔻 (@yisus1926) March 11, 2020

Poco después Paula Gonu pedía disculpas y aseguraba que se lo había recomendado un médico. "Dos días antes de subir estos stories me vio un médico porque tuve anginas y hablando del tema me dijo lo del maldito agua, entre otras cosas. Pero vaya, tema zanjado, aunque entiendo que dé de qué hablar. Perdón por la confusión y lávense las manos".