Tiene 56 años y es abuelo de 7 nietos, pero le confunden habitualmente con alguien de 30

Andy Wilkinson, de Coventry, Reino Unido, parece haberse apropiado del secreto de la eterna juventud.

Tanto que, tal y como cuentan en los diarios británicos, ha llegado a ser confundido en el pasado con el novio de su propia hija. Su rostro sin arrugas y su tonificado cuerpo hacen que la gente crea que es décadas más joven de lo que realmente es.

En realidad, este padre de tres hijos y abuelo de siete nietos, que trabaja como entrenador personal, se mantiene en forma haciendo ejercicio tres veces por semana y atribuye su engañosa apariencia a reducir los carbohidratos.

Sus siete nietos tienen entre seis y 10 años, aunque sería fácil creer que los niños le pertenecían a él en lugar de a sus propios hijos, Claire, de 37 años, Lee, de 35 años, y Sarah, de 33.

Sobre su apariencia, Andy asegura: "Cuando estoy de vacaciones con ellos, se me acercan mujeres de treinta años y me confunden con la pareja de mi hija y no con su padre, lo cual, en ocasiones, es vergonzoso", confiesa. "Mis amigos también se divierten cuando salimos y sorprendemos a la gente con el hecho de que soy un abuelo de siete niños".

Andy en realidad tiene 56 años, pero admite que ha hecho un gran trabajo para evitar el proceso de envejecimiento.

"Sé que parezco mucho más joven y, a menudo, me echan más treinta años que cincuenta", asegura.

Aunque Andy admite tener 'ayuda' genética cuando se trata de mantenerse joven, asegura que el trabajo duro y la dieta tienen gran parte de culpa de su estado y apariencia física.

Este apuesto abuelo lleva haciendo pesas desde los 18 años y siempre ha estado interesado en "verse bien", aunque, admite, comenzó a trabajar más en serio respecto a su físico cuando tenía poco más de treinta años.