Los acertados y divertidos consejos de una abuela italiana para el coronavirus: "Lavarse las manos, ¿es una novedad?"

El coronavirus se ha extendido tan rápido que no está de más aprenderse ciertos consejos para intentar evitar coger esta enfermedad tan contagiosa pero poco letal. ¿Y qué mejores recomendaciones que las de una abuela, que son tan sabias y han vivido tanto?

Por ello, y por otras cosas, este vídeo del canal Casa Surace se ha hecho viral y ya acumula casi 1,5 millones de visitas en apenas 10 días. Y es que la protagonista es una anciana dando divertidos y muy acertados consejos para el coronavirus basándose en su experiencia y cosas bastante obvias que parece habérsenos olvidado.

"Escuchad a la abuela, he visto otras epidemias. ¿Alguien se ha olvidado de la peste de Milán? Pobrecitos mis nietos Renzo y Lucia. Apenas sobrevivieron y fue por mis consejos", introduce la mujer con mucho humor.

"Consejo número 1: debéis lavaros las manos. ¿Es esto una novedad? ¿Cuántas veces lo he dicho? [...] No por el coronavirus, sino siempre. ¿Te has lavado las manos? Ve a lavártelas", comienza la mujer con gran certeza.

"Consejo número 2: debéis estornudar en el codo. No es por el coronavirus, es por educación", continúa la abuela, avisando de que siempre ha sido necesario ponerse la mano delante para estornudar. "Ahora os digo: ponéos el codo delante. ¿Queremos usar la rodilla? Pongamos la rodilla delante, es más guay". Entonces, la señora finge estornudar y hace un dab con los brazos, un gesto muy moderno.

"Tercer consejo: por un tiempo debemos evitar besos y abrazos porque han dicho que es peligroso. ¿Qué podemos hacer? Cuando nos vemos, en vez de besos y abrazos, guiñamos un ojo", recomienda y se pone a hacerlo como ejemplo con mucha gracia.

"Una cosa importante: no discriminemos a diferentes etnias por el coronavirus", sigue con su cuarto consejo, poniéndose algo más seria. "Ahora el virus es culpa de los chinos, otro es culpa de los africanos. Recordad: el coronavirus pasa, la discriminación se queda, no hay vacuna".

La quinta recomendación hace referencia a estar en cuarentena durante 14 días, momento que se tomaría para cocinar a fuego lento la salsa de tomate, según bromea entre risas. Y luego, aprovecharía para venderlo a precio de oro... "Estoy bromeando, lo doy gratis", aclara.

Después, continúa con la eliminación de un hábito muy común en las personas mayores: no guardarse el pañuelo en la manga. "¿Seguro que no lo puedo llevar? ¡Lo he tenido toda la vida!", se queja y finge que llora por no poder secarse las lágrimas con su papel.

Y, por último, el séptimo consejo: "para mí, todos mis nietos son doctores, pero no médicos. ¿Habéis entendido? No leen en internet y ya son científicos. [...] Escuchad a los médicos o a la abuela", recomienda.

Por último, se dirige directamente a las personas del norte de Italia y les dice que no entren en pánico. También se ofrece a que, si no les queda comida en el supermercado, les envía comida ella misma.