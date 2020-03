La tierna amistad entre Peri, una gallina ciega, y los pitbulls Taj y Gracie, sus 'perros lazarillos'

Christa Hubbard adoptó a la gallina Peri cuando tenía días de vida y, tras seis meses cuidándola, tuvo una gran infección ocular que la dejó ciega de por vida. Su familia, que tiene en casa más animales, adaptó la casa para que el ave pudiera saber gracias al sonido por dónde andaba y pudiera llevar una vida cómoda a pesar de su problema, pero lo que la hizo verdaderamente feliz no fueron esos arreglos, sino la 'niñera' que tenía.

Taj, un pitbull que vivía con la familia, se dio cuenta enseguida de que algo le pasaba a Peri y de que necesitaba cuidados y mimos. "Tenía 3 años y rápidamente se centró en ayudarla a encontrar su camino", explicó la dueña a The Dodo. Su hermano canino se convirtió en una especie de perro lazarillo de la gallina.

"Los dos pasaron los siguientes ocho años juntos. Él la guiaba y protegía. Se echaban la siesta juntos, tomaban el sol juntos", contó Hubbard. Sin embargo, desgraciadamente Taj murió en julio de 2018 tras una larga lucha contra el cáncer, y Peri notó terriblemente su ausencia.

Toda la familia lo pasó mal con la pérdida de su perro, pero decidieron adoptar dos cachorros de pitbull para animar a su gallina ciega y que pudiera tener un compañero para facilitarle la vida. Y así fue, pues Peri volvió a parecer mucho más animada con la llegada de estos nuevos animales, especialmente por Gracie, a quien cogió mucho cariño.

Con el paso del tiempo, la perrita también notó las necesidades de la gallina ciega y se unió tanto a ella como lo estaba Taj. "Gracie le lleva juguetes a Peri, los pone frente a ella y espera", contó Christa Hubbard, asegurando que la pitbull lo hace porque cree que los juguetes consuelan al ave. "Cuando está en su corral haciendo cosas de gallinas, puedes encontrar a Gracie tirada fuera de la valla esperándola".

Sin duda, la relación de Peri con su hermana canina es muy tierna y parece como si Gracie hubiera cogido el testigo que dejó Taj. Y es que la pitbull se ha propuesto no solo hacerle más fácil la vida a la gallina, sino conseguir que no esté triste y no le falten juguetes en ningún momento de su vida.