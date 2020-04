El caso de una mujer que tomó 550 veces la dosis de LSD pensando que era cocaína

El LSD es una droga alucinógena y recreacional que provoca fuertes alucinaciones. Un estudio publicado en una revista científica especializada ha recogido tres casos de sobredosis, recoge Gizmodo.

El Journal of Studies on Alcohol and Drugsha publicado un artículo en el que recoge tres cases separados de tres personas que consumieron dosis masivas de ácido lisérgico.

El primero de esos casos es el más peculiar: el de una mujer de 46 años que se trataba con morfina debido al dolor que sufría por la enfermedad de Lyme, que le afectaba a los pies. Accidentalmente, y pensando que era cocaína, ingirió 55 mg de LSD puro, 550 veces la dosis normal. A los 15 minutos se dio cuenta de que algo iba mal y pidió ayuda.

El 'viaje' alucinógeno de la mujer duró 12 horas. Vomitó con frecuencia y en algunos momentos se desmayó. Durante otras 12 horas sintió lo que ella describió como estar "colocada de forma agradable". El estudio revela que la mayor parte del tiempo, la mujer estuvo sentada con los ojos abiertos, "otras veces cerrados, en ocasiones le salía espuma por la boca, ocasionalmente vocalizaba palabras al azar y vomitaba con frecuencia". Diez horas más tarde "pudo conservar, fue al baño y parecía coherente".

Según el estudio, lo más curioso es que la mujer se recuperó y después dijo a los médicos que el episodio tuvo un efecto positivo sobre su dolor. Decidió interrumpir su uso de morfina y no experimentó abstinencia en las siguientes semanas. Al regresar el dolor, bajó la dosis de morfina y la combinó con microdosis de LSD y finalmente acabó dejando la morfina.

El segundo caso es de una joven de 15 años que ingirió, en una fiesta, 10 veces la dosis normal de LSD. La chica estaba diagnosticada con depresión, hipomanía y trastorno bipolar. Durante horas después, la chica sufrió un comportamiento errático, seguido de convulsiones. Después, mejoró su depresión. El estudio dice que la chica informó de que tras la sobredosis, experimentó "la vida con una mente 'normal', mientras que su cerebro se sentía químicamente desequilibrado antes del incidente".

El tercer caso es el de una mujer de 26 años que, en la misma fiesta que la chica del caso anterior ingirió cinco veces más LSD de la dosis recreativa regular. Lo curioso de ella es que estaba, sin saberlo, embarazada de dos semanas. Por suerte, ni ella ni el futuro bebé sufrieron efectos negativos.