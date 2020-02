La relación entre un bebé y un perro se convierte en el TikTok "más bello del mundo", pero genera muchas críticas

Un vídeo que muestra el crecimiento de un niño junto a su mascota, desde el primer día de vida hasta los 2 años, se ha viralizado en los últimos días en las redes sociales.

"Por dios es el mejor TikTok que vi, toy muerta de amor", publicó la usuaria de Twitter Rocío Barragán. Lo que no sabía -o quizá sí- es que ese vídeo se daría, gracias a internet, la vuelta al mundo.

Y lo haría provocando la misma sensación que en ella, la de ternura y enamoramiento. Esa fue la reacción del resto de usuarios de las redes, que se mostraron encantados con la preciosa relación que comparten los protagonistas de las imágenes en las que se ve el paso de los meses y cómo su amistad va a más, incluso se buscan el uno al otro conforme van creciendo.

Por dios es el mejor tiktok que vi, toy muerta de amor😍 pic.twitter.com/nnrvWvDeKt — Rocío Barragán (@RochiBarragan) February 22, 2020

Vergacion amo los perros. Siempre lo he dicho la conexion entre los animales y el hombre va mucho mas alla de lo que se ve a simple vista. El mundo es para todos y honestamente no creo que estemos por encima de ellos. — Jose 🇻🇪🇺🇸 (@MrBlue0826) February 22, 2020

Awwww DIVINOOOOO! Esto si está lindo 😍😍😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️ — Ángela Piedrahita 🌳 (@piedrahitangela) February 22, 2020

Lo que no convence a muchos usuarios es que el can lama la boca del niño, algo que no consideran higiénico.

Acompañado con un putero de bacterias en el hocico del perro...... cierto es muy tierno — Laboriel (@oilbirday) February 22, 2020

Que peligro que le lama la boca! — Connie🌎🌎 (@ConnieAlfonso5) February 22, 2020

Mmm Linda la amistad, pero lamerle en la boca NO. — Jᴜᴀɴɪᴛᴀ (@juanialferez) February 23, 2020

El vídeo lleva ya casi 10 millones de visualizaciones en apenas dos días y más de 662 mil 'me gusta'.