El misterio de la habitación en la que se oyen voces y música que sale de la pared

Imaginen que están en mitad de la noche y su hija les despierta para decirles que oye voces en su habitación. Acuden y, en efecto, se oye una voz hablando de Jesucristo, que procede de una de las paredes. A veces, suena música. Sin explicación. Es lo que ocurre a una familia de Lockport, Illinois (EE UU).

Según la cadena ABC, que compara el fenómeno con la serie de Netflix Stranger Things, la familia Smith lleva varios años viviendo esta situación. Richard Smith, el padre de familia, insiste en que en la pared de la habitación de su hija Brianna no hay altavoces ni ningún aparato electrónico en la pared. El hombre avisó a la Policía, que se personó en su hogar.

Allí, los agentes comprobaron que, en efecto, se oía música y voces "que hablaban de Jesucristo". Uno de los agentes reconoció un anuncio publicitario de una cadena de radio cristiana.

Este hecho hace pensar a Richard Smith que la presencia cercana de seis torres de radio cercanas a su casa pueden tener algo que ver.

Un técnico de la emisora AM 1160, la que se escucha en la habitación, acudió a la casa: "Me dijo que no sabía qué era lo que estaba haciendo de altavoz y que no podía explicarlo", declaró Smith a la ABC.

Smith llegó a abrir un hueco en la pared para inspeccionar la instalación eléctrica, pero no encontró nada raro.

La cadena ABC contactó con un ingeniero llamado Patrick Berger, que cree saber cuál puede ser el motivo de las voces y los ruidos: "No pasa todo el tiempo, pero a veces pasa", dijo Berger.

"La onda media es una cosa un poco loca", dice este ingeniero, que recomienda a los Smith que contacten con un ingeniero que, con las herramientas adecuadas, pueda medir la señal de radio, encontrar su fuente y bloquearla. Berger apunta a que puede haber tuberías corroídas o conductos metálicos: "El metal podría actual como un altavoz", apunta Berger.

Mientas, los Smith intentan llevar como pueden este extraño caso y la pequeña Brianna, de 9 años, duerme con ellos.