Un fotógrafo se enfrenta a una demanda por una imagen del Golden Gate desde un "ángulo ilegal"

Un fotógrafo de la Bahía de San Francisco, en California (EE UU), se enfrenta a una demanda por publicar una fotografía que tomó en el Golden Gate con la luna en el fondo por supuestamente haberla tomado desde un "ángulo ilegal", según ha informado PetaPixel.

Según las autoridades, la perspectiva de la imagen demuestra que el hombre, Bruce Getty, entró en una zona en la que estaba prohibido el acceso para retratar el puente, por lo que requieren que elimine la fotografía de su página web, algo a lo que el fotógrafo se ha negado.

Getty ha explicado a los medios locales que hizo la foto en 2016 y se fue a casa, donde la retocó con la herramienta de edición Photoshop para añadirle la luna de sangre de 2014. Una vez retocada la imagen, el fotógrafo la colgó en su página web, donde los funcionarios del Golden Gate se percataron de la imagen y le enviaron una carta advirtiéndole de su infracción.

La imagen del Golden Gate con la luna de sangre en la página web del fotógrafo. Bruce Getty

"Siempre he accedido a ese lugar durante la marea baja y no se supone que la línea costera esté fuera de los límites a menos que lo especifique el ejército.He estado allí muchas veces. No es un área sensible y no es más peligrosa que cualquier otra área alrededor del Golden Gate", ha asegurado Getty.

El fotógrafo también ha añadido que "además, son dos fotos tomadas con mi cámara colocada justo al otro lado del letrero que dice dónde no puedes ir. Entonces, ¿son estos ángulos ilegales porque estoy señalando más allá del letrero, pero no estoy del otro lado del letrero?", se ha preguntado.

Por su parte, el gerente de Asuntos Públicos del Distrito Golden Gate, Paolo Cosulich-Schwartz, ha afirmado que "nos tomamos muy en serio la intrusión", ya que "nuestra principal prioridad en el Golden Gate es mantener al público seguro", y ha explicado que "por razones de seguridad, algunas áreas en el puente están fuera del alcance del público y están claramente marcadas con señalización, puertas de seguridad y cercas para que las personas sepan que está prohibido entrar ilegalmente en estas áreas".

"Por ley, las personas descubrieron que la intrusión en estas áreas sensibles a la seguridad se enfrentan a la retirada, citación y multas junto con la eliminación de cualquier fotografía o vídeo tomado de las áreas restringidas", ha aclarado sobre la polémica.

El Distrito solicita también a Getty cualquier beneficio obtenido con la imagen, pero el fotógrafo ha asegurado que no ha vendido ninguna copia y que lo único que quiere es guardarla para incluirla en su portfolio. "Soy un don nadie que saca fotos; simplemente me gusta divertirme", ha concluido.