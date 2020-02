Ha nacido una estrella: una mujer canta 'Shallow' de Lady Gaga en un 'challenge' en el metro y salta a la fama por su voz

Charlotte Awbery, una mujer del este de Londres, es cantante profesional, tiene una asombrosa voz y muchas tablas. Y ahora todo el mundo la conoce gracias a que apareció en un challenge en las redes sociales. La suerte hizo que el influencer Kevin Freshwater se topara con ella y se quedara con la boca al abierta al oírla cantar.

El pasado domingo, el humorista subió su vídeo a Facebook, en el que se ve que pone el micrófono a personas anónimas por la calle para su reto "Termina la letra". Algunos cantan tímidamente pequeños versos, pero otros, como una mujer que sale del metro, termina cantando Shallow, de Lady Gaga, a viva voz. Esa es Charlotte Awbery, que sorprendió a Kevin Freshwater con su técnica vocal haciendo que el influencer dejara de cantar y le pidiera que continuara ella sola.

"Me quedé impresionado y sin palabras", declaró el autor del vídeo a Today. "Estoy agradecido de tener una plataforma para poder mostrar su increíble talento al mundo".

Lo curioso es que el tema Shallow, que tiene un Oscar a Mejor Canción Original, es de la película de 2018 Ha nacido una estrella, protagonizada por Bradley Cooper y Lady Gaga. El título del largometraje es bastante adecuado para lo que le ha pasado a Charlotte Awbery, que ahora, gracias al vídeo y a la viralidad de las redes sociales, es conocida en todo el mundo.

Otras cuentas en Instagram y Twitter, algunas centradas en dar noticias sobre Lady Gaga, compartieron el vídeo, que ha llegado a acumular más de 23 millones de visitas.

Como consecuencia, la cantante profesional y compositora ha ganado seguidores en Instagram y ya acumula más de 167.000 fans. En su cuenta, además de sus asombrosos looks, publica vídeos cantando temas como Purple Rain, de Prince, o Can't Help Falling in Love de Elvis Presley.