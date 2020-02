Descifran la carta de amor de un hijo a su madre de una botella que recorrió 11.000 km tras ser arrojada al mar en 2003

En agosto del año pasado, una una joven de Canadá encontró por una de las playas de su pueblo lo que al final ha resultado ser un precioso mensaje de amor de un hijo a su madre.

Según informa el medio Vancouver Courier, Nikki Saadat, estudiante de la Universidad de Columbia Británica, encontró una botella de plástico con una nota en su interior mientras recogía algas cerca del pueblo canadiense de Queen Charlotte, en el archipiélago de Haida Gwaii.

En ese momento, lo único que pudo descifrar fue la fecha del mensaje, que databa de noviembre de 2003.

Entonces, se puso manos a la obra con el objetivo de descifrar qué decía dicha carta. Así, sus compañeros de clase identificaron el idioma en el que estaba escrita como indonesio y lograron tener una traducción que después enviaron al medio citado, que, tras verificarla, decidió publicarla.

Mamá, perdóname por no haber escuchado tus consejos a pesar de que eran los mejores para mí. Perdóname por estar avergonzado de tu trabajo a pesar de que hacías todo eso solo por mí

El autor del mensaje es un hombre llamado Yoris Naikambo y la destinataria sería su madre. "Mamá, perdóname por no haber escuchado tus consejos a pesar de que eran los mejores para mí. Mamá, perdóname por estar avergonzado de tu trabajo a pesar de que hacías todo eso solo por mí, para que cada día hubiera comida sobre la mesa. Y nunca te has quejado de nada por aquello, pero me tienes a mí, un hijo arrogante que no sabe cómo estar agradecido", dice la misiva.

El medio contactó con diferentes miembros de la comunidad indonesia, tanto local como en el extranjero, para comprender las posibles motivaciones, referencias culturales utilizadas y quién es Naikambo, del que no se sabe si sigue vivo o ha fallecido. Tampoco encontraron datos de su madre.

Lo que sí se aseguró es de que la carta había sido escrita por un hombre, dado que Yoris es un nombre masculino extendido en la isla de Java. Así pues, todo hace indicar que la botella recorrió 11.000 kilómetros hasta llegar a Canadá, aunque no se descarta que fuera lanzada desde otro país que no sea Indonesia.