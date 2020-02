Encuentra su coche pintado por su expareja: "Como me bloqueaste, te lo escribo aquí"

El día de San Valentín está a la vuelta de la esquina y muchas parejas se encuentran con los preparativos para que sea una jornada especial en la que puedan demostrar su amor. Sin embargo, no todo es tan bonito como parece y hay ocasiones en que las parejas no terminan de la forma más adecuada.

Un ejemplo claro es el que mostraba una usuaria argentina en Twitter, que se encontró junto a su casa con un coche de color blanco, con pintadas hechas con espray de grafiti sobre el capó y ambos laterales del vehículo.

El contenido de los mensajes era el siguiente: "relación abierta es cuando aceptan los dos", sobre las puertas del lado derecho, "si era poliamor avisa antes", en las del lado izquierdo, y "¡como bloqueaste te lo escribo acá!", en el capó.

Esto está pasando a la vuelta de mi casa pic.twitter.com/Cx0l5iW1IL — Lau Albertini 💚 (@laualbertini) February 12, 2020

A juzgar por las pintadas, parece que la relación entre estas dos personas anónimas no terminó del todo bien, y una de las dos decidió vengarse de esta manera, algo que, además de la embarazosa situación que provoca conducir el coche así, tendrá un coste económico considerable para volver a pintarlo.

Lo sorprendente es que algunos usuarios en Twitter han recordado que han visto ejemplos similares y no han dudado en publicar las pruebas de ello.

"Me vas a pagar o no hijo de puta, primer aviso", sobre la puerta de un garaje o "Que tu ex te likee esto también", sobre un coche similar al primero (algunos han fantaseado con que pueda ser el mismo), son algunos de los mejores ejemplos.