Se hace viral el zasca de una mujer a un hombre que quería ligar con ella con un mensaje rancio y machista

Una conversación real. En un lado, una mujer; en otro, un hombre. Entre ellos, dos mensajes que, tras haber sido compartidos, se han hecho virales en las redes sociales.

La periodista María Martín compartió la conversación por Twitter. Se trataba de una amiga, que se escribía con un hombre que intentaba ligar con ella.

Una charla entre ambos que desprende un tufo a rancio y machismo con solo leer unas líneas del susodicho.

"Es más fácil que te hable de mi chica ideal, mi chica ideal porque a mí me gustan las cosas ideales, que es lo mejor de cada cosa hasta acabar en una, concebir eso de manera natural y saber que tienes que acercarte, unas veces llegarás y otras no, pero esos ideales mueven tu vida y tu pensamiento…", arranca él.

"Mi chica ideal sabe un poco de arte y filosofía… También soporta conversaciones complejas y aprende rápido, la niña aporta, me sigue y me entiende. Se le puede decir una subnormalidad de Telecinco y al segundo siguiente le puedes hablar de un escultor italiano del siglo 14. La niña es perfecta porque encima cocina bien y sus valores morales son ideas de siempre, la niña está entre el cielo y la tierra...”, concluye.

Tengo una amiga a la que intentaron ligarse así. Y su zas es muy maravilloso

La respuesta de ella, elegante y contundente a partes iguales. "Creo que no soy lo que buscas, Julio. Primero porque tengo 34 añazos, hace tiempo que dejé de ser una niña y no me pone que me infantilicen. Segundo, porque la condescendencia loca y la misoginia que desprende tu mensaje ha hecho que se me selle espontáneamente la vagina. Cualquier mujer con media neurona no es que te siga, es que te pierde. Buena suerte en tu búsqueda. PD. No sabrías nombrar a un escultor italiano del siglo XIV sin consultar la Wikipedia en la puta vida, Hulio".

Una contestación que ha causado furor en las redes sociales, donde ha sido muy aplaudida por los usuarios entre los que se encuentran rostros famosos como los de las actrices María Molins e Itziar Castro.

Bravooooo!!! Por favor necesito saber la resposta de Julio a tan GRANDE ZASCA, una respuesta a la altura de los grandes escultores, pintores, literatos del S 14

¡Más claro imposible!