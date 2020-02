Criticas a una chica preocupada porque su amiga colecciona cromos de fútbol a sus 23 años: "¿Necesitará ayuda?"

¿Quién no ha hecho colecciones de cromos? De Pokémon, de Digimon... Las series de dibujos protagonizaban numerosos álbumes y, por supuesto, también las ligas de fútbol. Por lo general son los niños los que compran los sobres para conseguir la colección completa, pero cada año hay diferentes ediciones y cualquiera tiene la oportunidad de hacerlo.

Es lo que le ha pasado a Ane, una chica que, a sus 23 años, ha decidido comenzar a coleccionar los comos de La Liga Santander de Panini. Sin embargo, parece que su amiga no lo ha visto del todo normal y se ha preocupado por esta repentina afición.

Esta chica, que se llama en Twitter Olarizu, compartió por redes su conversación de WhatsApp con Ane. "Este año me he enganchado. Me ha apetecido", le explicó. "Vi en la panadería de abajo el álbum y dije 'tío, qué guay'".

mi mejor amiga esta haciendo coleccion de cromos de futbol con 23 años colgados de su coño gordo esk nose ni k decir pic.twitter.com/2rdeH70kQc — 0larizu (@ofma11) February 6, 2020

Ella no salía de su asombro: "Me estoy riendo sola en el tren, tienes 23 años en el coño". "¿Y?", le preguntó Ane. "Nada, está todo bien. Si quieres que te acompañe los domingos a la plaza a cambiar cromos cuenta conmigo. Estoy aquí para lo que necesites, lo sabes", le contestó ella bromeando.

"No había caído en eso", se sorprendió su amiga. Entonces, Olarizu, que no terminaba de creérselo, le pidió que dijera la verdad: "Enséñame el álbum, venga. Quiero verlo". Y así lo hizo, de hecho, parece que ya tiene bastantes cromos.

"Me va a dar algo, Ane. Esto es muy fuerte, tienes 23 años", le reprochó su amiga. "Tía, me entró el mono. Yo qué sé. Ya me cansaré de hacerla", argumentó la coleccionista.

"La gente normal con 23 años tiene mono de otras cosas: un crush, encontrar el amor de su vida, fantasear con un hijo, incluso cocaína y orgías", opinó Olarizu, quien, por cierto, tiene guardada a su amiga en los contactos como "Ane la gilipollas", a modo de broma.

La conversación continuó y le preguntó si se emocionaba cuando le tocaba algún cromo brillante, a lo que Ane contestó que sí. "Qué mona, sigue así, mi niña", le dijo entonces.

Olarizu comenzó a hablar también con otra amiga, María, para contarle preocupada que la tercera en discordia estaba haciendo la colección de cromos de fútbol: "Escúchame, ¿necesitará ayuda? No sé, yo no me quedo tranquila, la verdad. El lunes cuando vuelva de Galicia quedamos y lo hablamos, ¿vale?".

Las opiniones de las redes

Está claro que, por muy intranquila que esté o por muchas cosas que diga, la chica ha demostrado en la conversación que es amiga de Ane. Aun así, lo que más critican las redes es su exagerada reacción porque tenga una afición como coleccionar cromos, lo cual no tiene nada de malo, ni a los 12, ni a los 23, ni a los 50.

eres pesadísima tía no sé pq flipas tanto con q q tu amiga le guste lo q le de la gana — ☆mercedes (@flordeliloIa) February 6, 2020

Alguien me dice dónde está el problema es que no lo encuentro — ❄ Maria (@mihaaru_) February 6, 2020

Tengo 36 añazos y uno de los pocos motivos para tener crios (hija, rubia, 5 años) ha sido poder hacer el album de cromos de Frozen 2 con ella.

En cuanto lo completemos, me lo guardo en mi habitación con la colección de bebes llorones pic.twitter.com/TYVpCzgmqH — Judit Gonzalez (@judipiyuli) February 6, 2020

tengo profesores con doctorados y carreras de más de veinte años encima que, al finalizar la clase, se reúnen con los estudiantes a intercambiar fichas.



no le veo problema a la edad. parece más ganas de burlarse del goce de otras personas. patético. — valentina a secas (@azieztezoro) February 6, 2020

La tuitera se ofreció a acompañarla a cambiar cromos a la plaza, y su preocupación nace de su amistad, pero en Twitter la han criticado también por decir que, a la edad de Ane, la gente piensa en cocaína, como si fuera mejor que coleccionar cromos.

Ve bien que la gente de su edad se meta coca, pero que coleccióne cromos no.. Que cada uno haga lo que le de la gana!! — Luis Guerrero Irnan (@wiso_11lg) February 6, 2020

Pues la verdad, a cualquier edad, mejor los cromos que la coca y normal que la llamen asco de amiga: hace lo posible por ridiculizar la y en las capturas se lee que la tiene en whatsapp como "ane la gilipollas" — jm (@elfuegodelfenix) February 6, 2020

Aun así, la propia Olarizu restó importancia a sus palabras, que al final nacen de una relación personal con su amiga, y dijo que le ha entrado "un mono increíble de abrir un sobre nuevo y que le toque un brillante".