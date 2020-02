Una web vende por error sofás de 3.500€ a 3€ hasta agotar existencias: ¿Qué pasará con los 150 pedidos realizados?

La firma italiana de sillones y sofás Natuzzi registró este jueves un error con los precios en su web. Sofás de diseño que normalmente cuestan unos 3.500 euros se pudieron adquirir por tres euros... hasta que se agotó el stock.

De ello se dio cuenta un usuario que compartió la información con su círculo de amigos y en la red social Twitter. Según el relato del experto en marketing Carles Gili, él mismo y varios de sus amigos adquirieron uno de estos exclusivos sofás por cantidades irrisorias. La web aceptó las transacciones y los pedidos, de tres o cuatro euros, fueron tramitados con normalidad.

La anécdota "corrió como la pólvora": "He comprado 6 sofás. 4 más para tienda y mi jefe uno". Según el hilo abierto por Gili, se realizaron "más de 150 pedidos" de sofás "a 3€, 4€ y 5€", cuando esta marca "no tiene productos por debajo de 900€. ¿No hay ningún protocolo de no aceptar transacciones inferiores?", comentaba. "¿Es un error o una campaña?", llegaba a cuestionarse.

13:00. Esto es un desmadre. Llevan más de 150 pedidos. ¿Nadie de @Natuzzi se ha enterado aún?😲 ¿Es un error o una campaña? (No creo). Sofás a 3€, 4€ y 5€. La marca no tiene productos por debajo de 900€. ¿No hay ningún protocolo de no aceptar transacciones inferiores? pic.twitter.com/Uq2yrj4RNk — Carles Gili (@carlesgili) February 6, 2020

Muchos de los usuarios de Twitter comentaron el hilo abierto por Gili para compartir esta anécdota —aunque para el responsable de e-commerce de Natuzzi haya sido un quebradero de cabeza— y criticaron que hubiera difundido lo que él sabía que era un error y haber hecho un pedido a pesar de todo. "¿Dónde está la ética? ¿Machacamos al que se equivoca?", se preguntaba uno. "Llamar 'mina de oro' a un error humano de e-commerce e intentar aprovecharse de ello es ser un rata de alcantarilla", criticaba otro.

Hasta conocer cómo terminará la historia y si la empresa entregará los sofás venidos a esos precios tan bajos o si se acogerá a una de sus condiciones de venta para cancelar los pedidos, lo cierto es que existen sentencias tanto a favor de las compañías que venden por internet como a favor del consumidor.

Es algo que nos puede pasar/ha pasado a todos. Hay sentencias tanto a favor del comercio ("es evidente que el precio ofertado en la página web era ridículo, y por tanto, fruto de un error manifiesto") como del consumidor. Pero no suelen prosperar en caso de errores tan flagrantes — Héctor Mainar (@hectormainar) February 6, 2020

En esta conversación han participado, en su mayoría, profesionales del comercio electrónico y el marketing digital, que coinciden en señalar que esta diferencia abismal de precios se debe a un "error técnico" al programar una rebaja de precios, algo habitual durante el periodo de rebajas.