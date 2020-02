Un niño adoptado por una familia pobre les agradece el gesto regalándoles una enorme mansión 25 años después

Su nombre es Jayvee Lazaro Badile II, y hace 25 años su padre biológico no se pudo hacer cargo de él por causas desconocidas y una familia que vivía cerca del umbral de la pobreza decidió acogerlo, junto a sus otros dos hijos, en Bucaue, Bucalán, Filipinas.

Tal y como cuenta en una publicación en Facebook, cuando fue adoptado por su nueva familia, además de los padres y dos hijos vivían con ellos otros cinco familiares, lo cual “nunca fue un impedimento para vivir rodeados de amor”.

La localización de la casa era en uno de los barrios más pobres de la ciudad, “se inundaba, como no podíamos pagar nos cortaban la luz, no había suministro de agua y el baño no funcionaba”, declaraba Jayvee.

Tras criarse en este ambiente, el ahora exitoso empresario filipino decidió que no podía permitir que su familia siguiese viviendo ahí, por lo que les ha comprado una casa de tres pisos, siete habitaciones y capacidad para que 28 personas puedan dormir.

La casa donde se crió Jayvee junto a su familia. JAYVEE LAZARO BADILE II / FACEBOOK

Además de el domicilio, Jayvee sigue haciendo cumplir sueños a sus padres, Nanay y Tatay, con los que hace unos meses se fue de viaje para que conociesen Australia, Nueva Zelanda y Dubai.