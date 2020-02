El divertido vídeo de un padre intentando cambiarle el pañal a su hijo

Cambiarle el pañal a un niño o una niña puede ser muy sencillo, o puede ser muy complicado si la criatura no deja de moverse. Pero si encima no tienes práctica haciéndolo y apenas soportas ver u oler las heces de tu hijo o hija, se convierte en todo un reto.

Eso es lo que le ha pasado a Phil, un padre que demostró sus escasas habilidades para cambiar pañales a su hijo Axel. Pero su forma de hacerlo no solo hizo que su mujer, Mikayla, se riera de él, sino que divirtió a su hijo, haciendo que se lo tomara como un juego y el reto se volviera mucho más difícil.

"Me muero. Tenía que compartir este vídeo con todos vosotros porque no puedo dejar de verlo y reír. Obviamente, Phil no cambia demasiados pañales", escribió la madre junto al vídeo que publicó en Instagram y que ya acumula casi 113.000 reproducciones.

"Axel, no estoy jugando", "No es divertido, para" o "Cariño, ayúdame" son algunas de las cosas que repite el padre entre arcadas en el vídeo. Sin duda, un momento divertido que la familia quiso compartir con las redes, pero seguro que ahora Phil se pone un poco más las pilas y aprende a cambiar pañales.